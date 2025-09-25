FC Schmutter hat ein neues Trainerduo

Der FC Schmutter wechselt den Trainer. Die Zusammenarbeit mit den Jenik-Brüdern wurde beendet. Künftig übernimmt Gani Murseli die Verantwortung, unterstützt von seinem Bruder Selami Murseli als spielender Co-Trainer. Die Murseli-Brüder betreuen bereits seit Saisonbeginn erfolgreich die zweite Mannschaft des Vereins. Gani Murseli bleibt dabei vorübergehend hauptverantwortlich für die zweite Mannschaft und übernimmt nun in einer Doppelrolle zusätzlich das Traineramt der ersten.

Die Vereinsverantwortlichen führten nach der Entscheidung schnell Gespräche mit den Murseli-Brüdern. Deren Konzept und Herangehensweise überzeugten sofort, teilt der Verein mit. (AZ)