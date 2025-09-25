Icon Menü
Ein bekanntes Trainerduo übernimmt beim FC Schmutter

Fußball-Kreisklasse

FC Schmutter hat ein neues Trainerduo

Die Jenik-Brüder müssen den Kreisklassisten nach mäßigem Saisonstart verlassen. Dafür setzt der Verein jetzt auf ein wohlbekanntes Duo.
Von Redaktion
    •
    •
    •
    Gani Murseli war im Vorjahr noch in Ustersbach und übernimmt jetzt die erste Mannschaft des FC Schmutter.
    Gani Murseli war im Vorjahr noch in Ustersbach und übernimmt jetzt die erste Mannschaft des FC Schmutter. Foto: Sebastian Richly

    Der FC Schmutter wechselt den Trainer. Die Zusammenarbeit mit den Jenik-Brüdern wurde beendet. Künftig übernimmt Gani Murseli die Verantwortung, unterstützt von seinem Bruder Selami Murseli als spielender Co-Trainer. Die Murseli-Brüder betreuen bereits seit Saisonbeginn erfolgreich die zweite Mannschaft des Vereins. Gani Murseli bleibt dabei vorübergehend hauptverantwortlich für die zweite Mannschaft und übernimmt nun in einer Doppelrolle zusätzlich das Traineramt der ersten.

    Die Vereinsverantwortlichen führten nach der Entscheidung schnell Gespräche mit den Murseli-Brüdern. Deren Konzept und Herangehensweise überzeugten sofort, teilt der Verein mit. (AZ)

