Ein zweiter Neuzugang für Königsbrunn

In den letzten Wochen verlängerten nahezu alle Spieler beim EHC Königsbrunn, lediglich Simon Beslic und Lukas Häckelsmiller werden nicht mehr für den amtierenden bayerischen Meister auflaufen. Neben Luca Kinzel können die Vereinsverantwortlichen nun einen zweiten Neuzugang präsentieren.

Mit dem 20-jährigen Marco Riedl wechselt ein weiteres hoffnungsvolles Talent aus der DNL in den Seniorenbereich zum EHC. Sein Handwerk erlernte der Stürmer ab seinem dritten Lebensjahr beim ERC Ingolstadt. Dort spielte er bis 2023, ehe er dann auch wegen seines Medizinstudiums nach Augsburg wechselte. In Königsbrunn will er nun seinen nächsten Schritt in die Bayernliga machen. Der gebürtige Ingolstädter durfte letztes Jahr schon Dank seiner Förderlizenz vier Spiele für den EHC Königsbrunn absolvieren, dabei traf er im Dezember gegen Peißenberg und erzielte das 4:1. Inzwischen durfte er schon einige Trainingseinheiten mit dem Kader absolvieren, er möchte sich in dieser Saison in den Dienst der Mannschaft stellen und viel Eiszeit bekommen. Damit bleibt der EHC seiner Linie treu, mit jungen Spielern aus der Umgebung den Kader zu ergänzen. EHC-Coach Bobby Linke sieht viel Potenzial bei seinem Neuzugang:

„Marco hat eine unglaubliche Fitness und ist ein sehr geradliniger Spielertyp. Er hat letzte Saison sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Es wird für ihn dieses Jahr darum gehen, viele Erfahrung mitzunehmen und vor allem die verschiedenen persönlichen Entwicklungsphasen, die junge Spieler eben haben, kennenzulernen.“ Coach Linke ergänzt: „Wir wollen ihm helfen, dass er sich bei uns weiterentwickeln kann und auch die nötige Spielpraxis bekommt. Durch seine fleißige und zielgerichtete Einstellung bin ich sehr gespannt, wo seine Entwicklung dieses Jahr hingeht.“