SG Langenneufnach/Schwabegg startet in Abenteuer Bezirksliga

Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte treten die Fußballerinnen der SG Langenneufnach/Schwabegg/Hiltenfingen in dieser Saison in der Bezirksliga an. Nach der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg beginnt für die Kickerinnen der Spielgemeinschaft nun ein ganz neues Kapitel. Am Wochenende startet das Abenteuer, doch noch läuft nicht alles rund.

Frauenfußball: Abenteuer Bezirksliga beginnt

Ein Testspiel musste die SG aufgrund von Spielerinnen-Mangel absagen. Die restlichen beiden Partien gingen verloren. Für Trainerin Christine Kohn spielt das aber keine große Rolle. „Hauptsache, wir konnten zwei Spiele machen. In der Urlaubszeit ist es nicht einfach und wir haben auch ein paar Studentinnen, für die es im Sommer nicht möglich ist, zu den Spielen zu kommen.“ Mit den Trainingseinheiten war die 28-Jährige aber insgesamt zufrieden. „Wir haben auch fünf Neuzugänge und rund 20 Spielerinnen im Kader. Das ist schon ganz gut“, so Kohn, die zusammen mit Johannes Joder die Kommandos gibt.

Vor rund einem Jahr übernahm Kohn den Posten. „Ich hatte mich verletzt und dann hat der Trainer aufgehört. Da ich ohnehin immer da war und motiviert habe, hat man mich gefragt, ob ich nicht coachen will.“ Also übernahm die Spielerin und führte das Team gleich im ersten Jahr zur Meisterschaft in der Kreisliga. Dennoch ist man sich bei der Spielgemeinschaft bewusst, dass die Trauben in der Bezirksliga höher hängen. „Natürlich wollen wir den Klassenerhalt schaffen. Andere Mannschaften haben ganz andere Strukturen, wie etwa Mädchen-Nachwuchsmannschaften.“ In den Jugenden der JFG Singoldtal und der SG Stauden gibt es aktuell nur sehr wenige Mädchen, die dort in den höheren Jugenden spielen. „Der Anteil ist verschwindend gering. Viele hören dann auf oder wechseln woanders hin. Das ist dann natürlich schade. Am besten wäre eine eigene Mädchen-Jugend, aber dafür haben wir zu wenige Spielerinnen“, erklärt Kohn.

Die Fußballerinnen des FSV wehringen (weiße Trikots) treten nach dem Abstieg in der Bezirksliga an. Foto: Lara Franke

Wehringen startet nach Abstieg in Bezirksliga

Dennoch sieht sie positiv in die Zukunft. Zweimal die Woche wird trainiert, abwechselnd in Schwabegg und Langenneufnach. „Es macht viel Spaß und der Aufstieg war natürlich eine tolle Sache. Viele fahren gemeinsam zum Training. Es ist ein bunter Haufen“, erklärt Kohn, die selbst in Langerringen wohnt. „Unser Einzugsgebiet ist groß und die Mädels kommen aus allen Richtungen, aber alle verstehen sich super.“ Durch die Neuzugänge sei auch der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams gestiegen. „Wer nicht trainiert, den kann ich normalerweise auch nicht aufstellen, weil das unfair den anderen gegenüber wäre. Wir wollen aber erst einmal die Neuen integrieren.“ Die Generalprobe gegen den Kreisligisten Türkgücü Königsbrunn ging zwar mit 1:5 verloren, doch am Samstag beim Auftakt zuhause gegen die SG Thingau soll es dann mit einem Erfolgserlebnis klappen. Wer einmal bei der SG mittrainieren möchte, der kann sich bei Christine Kohn unter Telefon 01605615243 melden.

Ebenfalls in der Bezirksliga Süd tritt in dieser Saison der FSV Wehringen an. Die Wehringerinnen kommen aus der Bezirksoberliga, aus der sie in der vergangenen Spielzeit abgestiegen sind. Die Vorbereitung lief beim FSV ergebnistechnisch optimal. Gegen Türkgücü Königsbrunn gab es einen 3:1-Erfolg. Im Bezirkspokal siegte man mit 1:0 gegen den SV Mering und zuletzt schlug Wehringen die SG Rinnenthal/Ottmaring mit 4:0. Letztmals spielte Wehringen in der Saison 2022/23 in der Bezirksliga. Damals schaffte man als Meister den direkten Wiederaufstieg in die BOL. Auch die Wehringerinnen starten a, Wochenende in die neue Spielzeit. Am Sonntag gibt es dann das Wiedersehen mit dem SV Mering.