Heretsried als Stimmungskiller beim Bonstetter Sommerfest

Es war alles angerichtet. Der Grill rauchte, das Bier strömte, die Kinder tobten sich auf der Hüpfburg aus - beim SV Bonstetten stand das traditionelle Sommerfest auf dem Programm. Das Holzwinkelderby zwischen der neu gegründeten Spielgemeinschaft Bonstetten/Reutern/Zusamzell-Hegnenbach und dem BSC Heretsried zum Auftakt der A-Klasse Nordwest sollte die Besucher in Feierlaune bringen. Doch es kam anders: Trotz einer Vielzahl von Torchancen für die Heimelf gingen die Punkte an die Gäste aus Heretsried.

