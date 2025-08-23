Icon Menü
Heretsried als Stimmungskiller beim Bonstetter Sommerfest

Der effektive BSC Heretsried verdirbt der SG Bonstetten/Reutern/Zusamzell-Hegnenbach im Holzwinkelderby die Premiere.
Von Bernd Reiser
    Mit einem sehenswerten Treffer brachte Dominik Wiedemann den BSC Heretsried in Führung.
    Mit einem sehenswerten Treffer brachte Dominik Wiedemann den BSC Heretsried in Führung. Foto: Oliver Reiser

    Es war alles angerichtet. Der Grill rauchte, das Bier strömte, die Kinder tobten sich auf der Hüpfburg aus - beim SV Bonstetten stand das traditionelle Sommerfest auf dem Programm. Das Holzwinkelderby zwischen der neu gegründeten Spielgemeinschaft Bonstetten/Reutern/Zusamzell-Hegnenbach und dem BSC Heretsried zum Auftakt der A-Klasse Nordwest sollte die Besucher in Feierlaune bringen. Doch es kam anders: Trotz einer Vielzahl von Torchancen für die Heimelf gingen die Punkte an die Gäste aus Heretsried

