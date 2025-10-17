Dieser junge Batzenhofener hat einen Traum

Der linke Flügelflitzer des CSC Batzenhofen-Hirblingen, Simon Tassinger, steht mit seinem Team in der A-Klasse Nordwest an der Tabellenspitze. Der 19-Jährige, der aktuell eine Ausbildung zum Elektriker absolviert, verbrachte seine ersten Lebensjahre wegen des Berufs seines Vaters in Michigan (USA). „Wenn ich damals schon älter gewesen wäre, könnte ich jetzt wenigstens besser Englisch“, sagt Tassinger mit einem Lächeln. Heute ist er in Sachen Vereinsleben ein echter Allrounder: Er spielt Trompete in der Trachtenkapelle, ist im Faschingsverein aktiv, trainiert bei der JFG Schmutter 11 die D-Jugend und engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes. Wenn es die Zeit erlaubt, packt den heimatverbundenen Hirblinger das Fernweh: „Ein absolutes Highlight war meine Afrika-Reise, bei der ich durch Kapstadt geschlendert bin, die Viktoria-Fälle besichtigt habe und auf einer Safari in Sambia aus dem Staunen nicht mehr herauskam“, erinnert sich Tassinger.

1. Für welchen Verein schlägt dein Herz?

Ich mag den FC Augsburg auch, aber mein Herz schlägt ganz klar für den FC Bayern München. In meiner Familie sind alle Bayern-Fans. In dieser Saison glaube ich, dass für Bayern aber im besten Fall nur das Double drin ist. In der Champions League sehe ich Paris Saint-Germain und Real Madrid als aussichtsreichere Favoriten.

2. Wer ist dein fußballerisches Vorbild?

Ich habe meine Karriere als Torwart begonnen und damals direkt ein Trikot von Manuel Neuer geschenkt bekommen. Er war also zu Beginn mein großes Vorbild. Mit der Zeit hat sich aber gezeigt, dass ich auch ganz gut am Ball bin, und so bin ich ins Feld gewechselt. Später war Neymar eines meiner Idole, bis er, ich sag mal, etwas unsympathisch wurde (lacht). Heute schaue ich besonders bei Spielern wie Michael Olise genauer hin: Er gehört mit Sicherheit zu den besten Außenspielern der Welt.

3. Wer ist dein bester Mitspieler und wer war dein härtester Gegenspieler?

Ich kann zwar keine Namen nennen, aber meine Zeit im Herrenbereich hat gezeigt, dass die Spiele gegen Ottmarshausen und Diedorf immer besonders anspruchsvoll waren, weil beide ein starkes Defensivbollwerk haben. Zu meinen besten Mitspielern zählt ganz klar Ben Wanner, den ich nach der Jugend überzeugen konnte, zum CSC zu wechseln, obwohl er eigentlich in Achsheim heimisch ist. Bei uns passt die Chemie und wir verstehen uns auf dem Platz einfach blind.

4. Selber Kochen oder Restaurantbesuch?

Ich gehe lieber ins Restaurant. Ich muss allerdings sagen, dass meine Mutti zu Hause sehr abwechslungsreich und auch exotisch kocht. Mein Bruder und ich stehen da regelmäßig sehr gerne als Testesser bereit (lacht). Das Einzige, was für uns beide gar nicht geht, sind Tomaten. Die sind für uns wirklich ein rotes Tuch (lacht). Wenn wir essen gehen, ist das „Fifty-Fifty“ meist unsere erste Anlaufstelle. Dort gibt es richtig gute Burger, und man kann nebenbei Fußball schauen - die perfekte Kombination.

5. Welche Musik läuft bei euch in der Kabine?

Unser Kapitän Leon Schuster ist bei uns der Kabinen-DJ und er macht seinen Job richtig gut. Meistens läuft Deutschrap oder die klassischen Motivations- und Popsongs, die einfach für Stimmung sorgen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber unser „Ritualsong“ direkt vor Spielbeginn ist „Wilder denn je“ aus der „Wilde Kerle“-Filmreihe (lacht).

Simon Tassinger liebt Volksfeste

6. Dorffest oder Club? Ich bin ganz klar eher der Typ für Dorf- oder Volksfeste. Dieses Jahr hatten wir mit der Feuerwehr in Batzenhofen das große 150-Jahre-Jubiläum. Das war schon eine riesen Gaudi. Momentan ist ja auch die Kirchweih in Gersthofen, wo ich auf jeden Fall noch vorbeischaue. Und auf dem Plärrer war ich natürlich auch. Wenn dann noch Zeit bleibt und es uns in die Stadt zieht, geht es meistens in die Kantine am Königsplatz.

7. Playstation oder Kartenspiel?

Meine Fortnite-Zeit an der Playstation ist ehrlich gesagt vorbei, deshalb eher Kartenspiele, Gesellschaftsspiele oder kleine Minigames am Handy. Zu Letzteren zählen zum Beispiel das „Impostor“ oder „Among Us“. Zum Vorglühen zocken wir meistens Pferderennen oder ein Spiel, bei dem man zu einer bestimmten Kategorie gleichzeitig das gleiche Wort sagen muss. Wenn es etwas actionreicher sein soll, sind „Flunkyball“ oder „Rage Cage“ unsere Favoriten.

8. Partyurlaub oder Städtetrip?

Lieber Partyurlaub, aber ich reise grundsätzlich sehr gerne. Ich war schon in Südafrika, England, Georgien, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Italien, Norwegen und den Niederlanden. Meine Zeit in den USA, bis ich drei Jahre alt war, zähle ich jetzt nicht zu meinem Reisetagebuch, weil ich als Kleinkind natürlich noch nicht viel davon mitbekommen habe. Aber eine USA-Reise ist auf jeden Fall geplant. Ich will nach Los Angeles, Miami, New York und irgendwann auch mal nach Las Vegas.

9. Gutes Buch oder guter Film?

Ich bin alles andere als eine Leseratte, also ganz klar: ein guter Film. Ich mag Filme, die spannend, lustig oder einfach unterhaltsam sind. „Avengers: Endgame“ gehört da auf jeden Fall dazu, genauso wie „Fack ju Göhte“ oder „Rush Hour“ mit Jackie Chan. Wenn es um Serien geht, ist Prison Break mein Favorit, auch wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. (lacht)

10. Tagesschau oder TikTok?

Leider hole ich mir meine Infos hauptsächlich aus Social Media, also über Instagram und TikTok. Ich sage „leider“, weil es heutzutage gar nicht so einfach ist zu erkennen, was wirklich stimmt und was Fake News sind. Wenn mir etwas komisch vorkommt, google ich meistens nach oder recherchiere ein bisschen selbst. Ab und zu schaue ich aber auch im linearen Fernsehen die Tagesthemen oder das Heute-Journal, um auf dem Laufenden zu bleiben.

11. A-Klasse oder Kreisklasse?

Wir wollen natürlich aufsteigen, keine Frage. Wenn man sieht, welches Potenzial in dieser jungen Truppe steckt, ist klar, dass wir in die Kreisklasse gehören. Ich bin sehr zuversichtlich und überzeugt, dass wir bis zum Schluss oben mitmischen werden. Am Sonntag gegen den TSV Zusmarshausen II tippe ich auf einen klaren Heimsieg: 4:0!