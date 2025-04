Eine wilde Minute reicht Herbertshofen zum Sieg

Das Spiel war noch nicht mal eine Minute alt, da hätte Lukas Barisic das Team von Markus Nowak schon beinahe in Führung geschossen, doch sein Flachschuss verfehlte den CSC-Kasten noch knapp. Wer jetzt mit einem Feuerwerk an Tormöglichkeiten geglaubt hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die Hausherren konnten die Partie für die nächsten 30 Minuten ausgeglichen gestalten und in den Strafräumen beider Teams spielte sich so gut wie nichts ab.

Bernd Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herbertshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Nowak Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis