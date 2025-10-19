Zwei ganz verschiedene Halbzeiten: Nordendorf zittert sich zum Derbysieg

Zwei völlig verschiedene Halbzeiten bekamen die Zuschauer in Nordendorf am Sonntagnachmittag zu sehen. Während die Hausherren vor der Pause klar dominierten und ohne den Sahnetag von Gästekeeper Simon Uhl bereits uneinholbar hätten führen können, bestimmten die Gäste von der SG TSV Lützelburg/SV Achsheim das Geschehen über weite Strecken, so dass die Partie am Ende noch einmal unerwartet eng wurde.

Lützelburg holt im Derby noch fast auf

Nordendorf begann mit viel Tempo und in der siebten Spielminute vergab Joshua Aydogan bereits die erste Riesenchance. Zwei Minuten später traf Ioannis Gkountoglou nur das Außennetz und in der zwölften Minute scheiterte Fabian Schar nach einem Zuckerpass von Marko Zeko erneut aus bester Position. Eine Minute später klärte Simon Uhl sensationell gegen eine platzierten Schuß von Joshua Aydogan. In der 18. Minute konnte Uhl sogar einen Handelfmeter von Joshua Aydogan parieren, doch gegen den Nachschuss von Dennis Rotter war er dann letztendlich machtlos. In der 21. Minute traf Fabian Schar dann nur den Pfosten und zwei Minuten später scheiterte Julian Mehring am überragenden Simon Uhl. Und wieder zwei Minuten später konnte er einen Kopfball von Ioannis Gkountoglou abwehren aber den Nachschuss versenke Tobias Stanikowski zum 2:0. In der 38. Minute vollendete dann erneut Tobias Stanikowski einen sehenswerten Konter zum hochverdienten 3:0. Ohne ihren Keeper wären die Gäste bereits nach 45 Minuten geschlagen gewesen aber es sollte dann anders kommen.

Nachdem sich Philip Weidlich kurz vor der Pause noch eine 10-Minuten-Strafe eingehandelt hatte begannen die Nordendorfer den zweiten Abschnitt in Überzahl und den Anhängern der Gäste konnte es Angst und Bange werden. Aber anscheinend hatte das Lützelburger Trainerteam in der Kabine die richtigen Worte gefunden. Die Gäste waren jetzt wacher und kamen immer besser ins Spiel. Nordendorf hatte mehr als einen Gang zurückgeschaltet und war nur noch mit Standards gefährlich. In der 58. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul auf den Elfmeterpunkt und Michael Hertle konnte auf 3:1 verkürzen. Beide Teams waren jetzt gleichwertig und in der 87. Minute gelang den Gästen sogar ein weiterer Treffer nach einem Konter, den Christoph Bichler zum 3:2 abschliessen konnte. Der SV Nordendorf brachte den Sieg über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte um den Anschluss an die Spitzenteams wahren zu können.

Das sagen die Trainer zum Derby

Nordendorfs Trainer Bernhard Oswald war zufrieden: „Mein sehr junges Team hat heute eine phantastische erste Halbzeit gespielt und hätte ohne den überragenden Torhüter des Gegners noch viel höher führen müssen. Nach dem Wechsel haben wir ein wenig nachgelassen und waren nicht mehr so zielstrebig, so dass der Gegner noch einmal zurück kam. Am Ende war der Sieg verdient und ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden.“

Lützelburgs Trainer Niklas Assum sagte: „In der ersten Halbzeit konnten wir überhaupt nicht dagegenhalten und haben es nur unserem Torhüter zu verdanken, dass wir nicht viel höher in Rückstand gelegen sind. Aber das Team hat Charakter gezeigt und im zweiten Abschnitt alles gegeben um das Ergebnis erträglicher zu gestalten.“

SV Nordendorf: Oswald; Stanikowski, Ali, Mehring J., Zeko, Aydogan, Gkountoglou, Schar, Rotter, Mehring P., Hollinger (Oeschay, Maierfeld, Fleßner, Staudte, Riegel) - SG TSV Lützelburg/SV Achsheim: Uhl; Christi, Markovic, Palm, Bichler, Berchtenbreiter, Knotek, Weidlich, Muscillo, Hertle, Assum (Schlüchter, Stumpf) - Tore: 1:0 Rotter (18.), 2:0 Stanikowski (29.), 3:0 Stanikowski (38.), 3:1 Hertle (58. Foulelfmeter), 3:2 Bichler (87.).- Schiedsrichter: Raab (Meitingen).- Zuschauer: 100.