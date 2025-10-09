Wo Adelsrieds Kapitän Nico Braunwalder Action braucht

Der Kapitän des SV Adelsried Nico Braunwalder steht mit seinem Team in der A-Klasse Nordwest vor einem echten Härtetest gegen den CSC Batzenhofen. „Klar stehen wir an der Spitze, aber der CSC ist immer ein Gradmesser“, betont Braunwalder, der aktuell mit seiner Freundin Anna-Lena in Gersthofen heimisch ist. Der 28-Jährige, den alle nur „Brauni“ nennen, ist im Fond-Controlling in der Immobilienbranche tätig und interessiert sich nicht nur für Fußball: In seiner Freizeit spielt er gerne Paddle-Tennis oder verfolgt die Königsklasse des Motorradrennsports: „Die MotoGP ist noch waghalsiger und spektakulärer als die Formel 1“, sagt der gebürtige Adelsrieder.

1. Für welchen Verein schlägt dein Herz?

Grundsätzlich bin ich Fan von gutem Fußball. Wenn ich mich festlegen müsste, dann schlägt mein Herz am ehesten für den FC Augsburg. Mein Vater hat mich schon als Kind regelmäßig ins Stadion mitgenommen. Ich bin überzeugt, dass Sandro Wagner die richtige Wahl für den Verein ist. Er hat viel von Julian Nagelsmann gelernt und braucht einfach Zeit, um seine Spielidee vollständig umsetzen zu können.

2. Wer ist dein fußballerisches Vorbild?

Schon als Kind habe ich Zidane und Schweinsteiger bewundert. Ihre Art voranzugehen war unvergleichlich und sie waren einfach überragende Mittelfeldstrategen. Auch Toni Kroos hat mich immer mit seiner Spielintelligenz fasziniert. Aktuell gefällt mir Pedri vom FC Barcelona, der trotz seines jungen Alters konstant starke Leistungen zeigt.

3. Wer ist dein bester Mitspieler und wer war dein härtester Gegenspieler?

Die bislang härtesten Spiele waren im Pokal gegen den Bezirksligisten FC Horgau. Da merkt man den Klassenunterschied schon, um ehrlich zu sein. Zu meinen besten Mitspielern zählt Marco Zupur, der in der Jugend bei Bayern und beim FCA gespielt hat. Es ist schon beeindruckend zu sehen, wie leicht ihm alles fällt. (lacht)

4. Selber Kochen oder Restaurantbesuch?

Wenn es nach meiner Freundin Anna-Lena geht, würden wir wohl öfter selbst kochen, ich gehe aber am liebsten zum Essen (lacht). Mein Lieblingsrestaurant ist die Pizzeria „NUVA“ in Augsburg, dort gibt es einfach überragende neapolitanische Pizza. Wenn ich doch mal selbst am Herd stehe, mache ich gerne klassische Carbonara oder Thai-Curry.

5. Welche Musik läuft bei euch in der Kabine?

Wenn er mal da ist, ist Jonas Kremser bei uns für die Musik zuständig (lacht). Da läuft von Rap bis Rock alles Mögliche. Privat höre ich dagegen gerne Metal von Bands wie „Bring Me the Horizon“ oder auch „Linkin Park“. Bei Letzterer war ich schon auf einem Konzert und das war ein absolutes Highlight. Ich bin aber auch großer Fan von Podcasts wie „CopaTS“ oder „Cinema Strikes Back“.

6. Dorffest oder Club?

Ich war noch nie der klassische Disco-Typ und gehe lieber in gemütliche Tanzbars, deshalb: Dorffest. Dort trifft man viele bekannte Gesichter und kann sich einfach besser unterhalten. Dieses Jahr war ich auch auf der Wiesn, wo ich Freunde aus meinem Auslandssemester in San Diego wiedergetroffen habe. Wir versuchen, uns jedes Jahr in München zu sehen, das ist quasi Tradition.

Adelsried Nico Braunwalder tippt auf einen Sieg gegen Batzenhofen

7. Playstation oder Kartenspiel?

Früher habe ich öfter PlayStation gespielt, meist „FIFA“ oder „Formel 1“. In der Corona-Zeit war dann Siedler von Catan angesagt, mein Kumpel Tobi ist jetzt ein richtiger Siedler-Profi (lacht). Grundsätzlich bin ich lieber selbst sportlich aktiv. In der Länderspielpause zum Beispiel spiele ich Paddle-Tennis auf dem Gelände des FC Bayern in der Säbener Straße, wo ein Freund von mir arbeitet. Das ist schon eine echt besondere Location.

8. Partyurlaub oder Städtetrip?

Klar, mit der Mannschaft war ich auch schon auf Malle und das war eine super Zeit, aber grundsätzlich bin ich eher der Typ für Städtetrips, weil sie einfach vielseitiger und spannender sind. Auf unserer USA-Tour haben wir unter anderem San Diego, L.A., Las Vegas, Washington, New York und Philadelphia besucht. Das Highlight war aber definitiv Hawaii (lacht). Neben New York gehört für mich auch Venedig zu den beeindruckendsten Städten, die ich bisher gesehen habe.

9. Gutes Buch oder guter Film?

Ich nehme mir zwar immer vor, mehr zu lesen, aber bisher ist es beim Vorsatz geblieben (lacht). Also eher guter Film. Mein absoluter Favorit ist „Interstellar“. Der Regisseur Christopher Nolan ist einfach ein Garant für Meisterwerke. Zuletzt habe ich das Remake von „Die nackte Kanone“ im Kino gesehen, ganz nett zum Schmunzeln, aber mehr auch nicht. Bei Serien zählen für mich „Game of Thrones“ und „House of the Dragon“ zu den besten überhaupt.

10. Tagesschau oder TikTok?

Gegen TikTok sträube ich mich, weil ich nicht noch eine App brauche, die unnötig Zeit frisst (lacht). Meine Infos hole ich mir meistens über Instagram oder den Podcast „Handelsblatt Morning Briefing“. Das reicht mir völlig, um auf dem Laufenden zu bleiben.

11. A-Klasse oder Kreisklasse?

Wenn es irgendwann möglich ist, mit Adelsried in der Kreisklasse zu spielen, dann auf jeden Fall gerne, ohne Frage (lacht). Aber wir bleiben bescheiden, auch wenn wir gut in die Saison gestartet sind. Jetzt muss erstmal ein Dreier gegen den CSC her. Ich tippe auf einen 2:1-Heimsieg!