Keine Geheimnisse: Adelsried empfängt SG Emersacker zum Holzwinkel-Derby

Große Geheimnisse dürfte es nicht geben, wenn am Sonntag ab 15 Uhr der SV Adelsried die SG Emersacker Welden II zum Spiel der Woche empfängt. Es ist nicht nur ein Holzwinkel-Derby, sondern auch ein Wiedersehen. Schließlich bildeten Adelsried und der TSV Welden II bis zum Sommer eine Spielgemeinschaft. Nun stehen sich die einstigen Mitspieler als Konkurrenten auf dem Platz gegenüber. Zeitgleich ist es ein Verfolgerduell.

Denn beide Mannschaften liegen mit fünf Punkten aus drei Partien in der Tabelle direkt nebeneinander. Die Spielgemeinschaft rangiert mit einem Torverhältnis von 10:6 auf Rang vier, Adelsried ist mit 8:4 Treffern Fünfter. Es ist nicht das erste Duell nach der Trennung, denn bereits beim Holzwinkelcup standen sich die Teams gegenüber. Damals siegte Adelsried mit 3:0. In einem Ligaspiel duellierten sich die beiden Mannschaften letztmals 2017. Damals gab es in beiden Spielen jeweils eine Punkteteilung.

Neuaufbau beim SV Adelsried

Doch das ist lange her, mittlerweile sind beide Kontrahenten mitten im Neuaufbau. Das gilt besonders für den SV Adelsried, der nach dem Aus der SG sogar zwei Mannschaften gemeldet hat. „Nach den schwierigen Jahren geht es wieder bergauf und ich bin froh, dass ich meinen Beitrag leisten kann“, so der neue Chefcoach Florian Späth, der vor rund zwei Jahren als Torwarttrainer an die Autobahn kam. „Ich habe eine tolle Mannschaft übergeben bekommen, in der Qualität steckt, dennoch dürfen wir nicht übertreiben. Wir wollen den SV Adelsried wieder nach oben führen, aber Schritt für Schritt.“

Mit der bisherigen Ausbeute ist der Coach zufrieden. „Wir hätten sicher mehr Punkte haben können, aber das Auftreten passt. Die Vorbereitung war gut und der Sieg zuletzt gegen Horgau II war enorm wichtig.“ Vor allem auf ein Duo konnte sich Späth bislang verlassen. Ex-Regionalligaspieler Marco Zupur und Julian Henkel, die sechs der bislang acht Treffer erzielt haben. „Marco ist ein Bonusspieler, der uns sehr weiterhilft, allerdings aufgrund seiner Trainertätigkeit bei Schwaben Augsburg nicht immer zur Verfügung steht. Ohne Julian würde der Verein deutlich schlechter dastehen, weil er als Abteilungsleiter sich um so viele Dinge kümmert. Auch sportlich ist er unverzichtbar“, lobt Späth.

Derby ohne Torjäger: Adelsried bangt

Wobei der Coach ausgerechnet im Derby um sein so torgefährliches Duo bangt. Zupurs Einsatz ist aufgrund einer Erkältung fraglich und Henkel steht aufgrund eines Urlaubs nicht zur Verfügung. „Wenn das so sein sollte, dann ist es so. Wir haben einen breiten Kader und die Jungs können das. Wir wollen so oder so drei Punkte holen.“

Dass sich die Spieler untereinander kennen, ist für Späth kein Problem. „Man muss auch sagen, dass mehr Spieler aus Emersacker dabei sind und wir die jetzt nicht so gut kennen, aber es ist ein Derby und da will man natürlich den Platz als Sieger verlassen. Unter den Spielern gab es in den vergangenen beiden Jahren nie Probleme, das war alles harmonisch“, so der Coach, der die Freundschaften aber nun für 90 Minuten ruhen lassen will. Überhaupt will er sich gar nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen. „Wir wollen wieder dominant spielen und schauen nur auf uns, egal, wer der Gegner ist.“

Neuaufbau: Emersacker und Welden II finden zusammen

Auf der anderen Seite gibt seit dieser Saison Sebastian Twardoch die Kommandos. Der Gersthofer war zuletzt beim SSV Alsmoos-Petersdorf II aktiv und tritt die Nachfolge von Trainer-Urgestein Ewald Gebauer an, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Twardoch lobt die Arbeit bei der SG Emersacker/Welden II. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden und es geht viel voran, aber natürlich haben wir etwas gebraucht, um uns zu finden, damit sich das einspielt. Das ist aber völlig normal.“ Twardoch selbst fehlte aufgrund eines Krankenhaus-Aufenthalts drei Wochen, ist aber nun voll angekommen.

„Mit dem Start bin ich zufrieden, obwohl wir mit etwas Glück den ein oder anderen Punkt mehr auf dem Konto haben könnten. Aber die Entwicklung ist gut und für die Umstände sind wir schon weit“, so Twadoch, der längerfristig auf die Führungsspieler Thomas Demharter und Dino Tuksar verzichten muss. Beide zogen sich jeweils einen Kreuzbandriss in der Vorbereitung zu. „Das ist natürlich bitter, aber da müssen wir durch. Bislang haben es die anderen richtig gut gemacht“, so der Coach, der besonders Nachwuchsspieler Leon Knauer lobt. Der 18-Jährige, der aus der JFG Holzwinkel zu den Herren gestoßen ist, hat bereits zwei Tore auf dem Konto.

SG Emersacker muss auf Stammkeeper verzichten

Beim Derby am Sonntag in Adelsried gibt es noch zwei Fragezeichen im Kader und einen weiteren sicheren Ausfall. Stammkeeper Marco Fischer steht nicht zur Verfügung. Bislang wurde der Routinier bereits zweimal von Jugendtorhüter Dominik Berchthold vertreten. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Wir werden sehen, wer am Sonntag zwischen den Pfosten steht, aber wir sind bereit“, freut sich Twardoch auf das Derby. „Da gibt es keine Geheimnisse, weil sich die Spieler gut kennen und auch viele untereinander befreundet sind. Bestimmt wird danach noch das ein oder andere Bier miteinander getrunken.“

Als Schlüssel zum Sieg sieht der SG-Trainer die Defensive. „Wir müssen stabil stehen und so die individuelle Qualität des Gegners stoppen. Selber wollen wir immer wieder Nadelstiche setzen und etwas mitnehmen, im Idealfall drei Punkte. Wir sind topfit und haben Lust auf das Derby.“