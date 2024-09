Aufsteiger lässt den Favoriten stolpern

Während der TSV Welden im Keller gegen die SpVgg Westheim zu seinem ersten Heimsieg kam, bezwang auf rutschigem Geläuf der SV Ottmarshausen im zweiten Derby den TSV Diedorf mit 3:1. Auch im vierten Spiel der neuen Saison bleibt die SpVgg Auerbach-Streitheim ohne Punktgewinn und ziert nach der 1:2-Niederlage beim TSV Pfersee das Tabellenende. Der TSV Zusmarshausen büßte beim 3:3 gegen den SV Schwabegg die nächsten zwei Punkte ein.

SV Ottmarshausen - TSV Diedorf 3:1 (1:0). Die Gäste hatten schwungvoll begonnen und den SVO mächtig unter Druck gesetzt. Eine Rettungstat per Kopfball auf der Linie durch Franz Sielemann (8.) und ein bestens aufgelegter Torhüter Daniel Kölbl verhinderten in den ersten 25 Minuten einen Rückstand der Heimmannschaft. Danach kam der SVO besser ins Spiel und ab der 40. Minute wendete sich das Blatt endgültig. Marius Hackl verwandelte einen Faulelfmeter (41.) . Nach Wiederanpfiff dezimierte sich der TSV Diedorf dann durch eine Rote Karte gegen Tobias Janetschek selbst (49.). Das Überzahlspiel nutze Marco Spengler zum 2:0 (51.) und nur drei Minuten später fiel das 3:0 durch Danijel Milicevic ebenfalls per Strafstoß (54.). Diedorf gab sich danach jedoch nicht endgültig geschlagen und versuchte trotz schwindender Kräfte zu Chancen zu kommen. Nicht unverdient - auch im Rückblick auf die erste Spielhälfte - gelang Florian Sandner noch der Ehrentreffer zum 3:1 (67.). - Zuschauer: 150. (uma)

TSV Welden - SpVgg Westheim 1:0 (0:0). In der ersten Hälfte hielt TSV-Keeper Paul Greiner die Heimelf im Spiel. Im zweiten Durchgang kam kam Welden zunehmend besser ins Spiel, Frank Wieland vergab eine Großchance (70.). Für eine klare Tätlichkeit von Noah Waschkut (Westheim) an Stefan Maier gab es nur eine Zehnminutenstrafe. In der 81. Minute erzielte Kapitän Kilian Vermeulen an seinem Geburtstag auf Zuspiel von Teodorico Crudo das 2:0. Andre Zupur versäumte es, endgültig den Deckel draufzumachen. Er schoss am leeren Kasten vorbei (83.). Die physisch gute Verfassung sowie die geschlossene Teamleistung brachte schlussendlich den ersten Heimsieg. (cav)

TSV Zusmarshausen - SV Schwabegg 3:3 (1:3). Der Aufsteiger überraschte den Favoriten schon nach drei Minuten mit dem 0:1 durch Timo Prechtl. Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler brachte sein Team aber mit dem Ausgleichstreffer nach zehn Minuten zurück in die Partie. Doch schon zwei Minuten später sorgte Yannik Mayr erneut für die Gästeführung und Sebastian Geiger setzte mit dem 1:3 (26.) den überraschenden Halbzeitstand. Erst nach einer Stunde schaffte der kurz vorher eingewechselte Luca Jaskolka den Anschlusstreffer. Ein weiterer Joker brachte dann den Ausgleich in der 72. Minute. Sebastian Rosenmüller traf unmittelbar nach seiner Einwechslung zum 3:3. Doch einen Punkt konnten die Schwabegger dennoch aus Zusmarshausen mitnehmen.

TSV Pfersee – SpVgg Auerbach-Streitheim 2:1 (2:0). Die Gastgeber aus Pfersee begannen druckvoll und wurden mit der Führung nach nur vier Spielminuten belohnt. Nach einer viertel Stunde erhöhten die Hausherren noch auf 2:0. Auerbach tat sich weiter schwer. Erst nach dem Seitenwechsel ließ David Schönenberg mit seinem Anschlusstreffer zum 2:1 nochmals Hoffnung aufkommen. Doch außer einiger gelber Karten brachte die SpVgg an diesem Tag nichts mehr Zählbares zustande. – Zuschauer: 54. (AL)

Kreisliga Nord

SSV Höchstädt - SV Ehingen/Ortlfingen 2:1 (1:0). Höchstädt überließ den Gästen aus Ehingen über weite Strecken der ersten Hälfte den Ball und verlegte sich aufs Kontern. Bei den Gästen merkte man die Verunsicherung nach der empfindlichen Niederlage gegen Buchdorf. Die Gastgeber, mit einem Dreier gegen Klassenprimus Maihingen im Rücken, nutzten durch Benedikt Wurm einen Konter kompromisslos zur Führung (13.). Danach drückte wieder Ehingen, aber Höchstädt hatte gute Kontergelegenheiten. Nach der Pause begann Höchstädt druckvoll und bereits in nach fünf Minuten erhöhte Franc Bytyqi auf 2:0. Die Gäste steckten nicht auf und kamen verdienterweise zum Anschluss durch Marco Aust. Ehingen probierte alles, kam aber gegen die vielbeinige Höchstädter Abwehr auch in zeitweiliger Überzahl nicht mehr zum Ausgleich. (muerai)

Kreisliga West

TG Lauingen – Altenmünster 1:0 (1:0). Venhar Neziri entschied mit einem Kopfballtor in der 23. Minute das Verfolgerduell, das bis weit in die Nachspielzeit hinein auf Messers Schneide stand. Altenmünster fand erst nach einer Stunde zu seiner Form und rannte dem Rückstand letztlich vergeblich hinterher. Die größte Chance ließ dabei gleich zweimal Manfred Glenk liegen, als TG-Torwart Melvet Dülger nicht nur seinen Flachschuss abwehren konnte, sondern auch noch den Abpraller (77.). Unterm Strich war der Erfolg der Hausherren aufgrund der besseren ersten Halbzeit nicht unverdient, am Ende aber auch ein wenig glücklich. (her)