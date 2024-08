Kreisligen-Vorschau: Aufstiegsaspirant und absoluter Neuling

Am Wochenende 10./11. August starten auch die Fußball-Kreisligen in die neue Saison. Acht Mannschaften aus dem nordwestlichen Landkreis Augsburg stehen in den Startlöchern. Sechs in der Kreisliga Augsburg, jeweils eine in der Kreisliga West und Nord im Fußball-Kreis Donau. Darunter der SV Ehingen/Ortlfingen, der zum ersten Mal in seiner 75-jährigen Vereinsgeschichte überhaupt in der Kreisliga vertreten ist.

