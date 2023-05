Fußball

16.05.2023

Aufstiegskandidat trennt sich vom Trainer

Plus Warum sich am Saisonende die Wege des Tabellenzweiten SpVgg Deuringen und Spielertrainer Dominik Bröll scheiden.

Von Oliver Reiser

Am kommenden Sonntag steht das Gipfeltreffen auf dem Berg an. Die SpVgg Deuringen empfängt in der A-Klasse West den Spitzenreiter SV Bergheim. Drei Punkte trennen die beiden Mannschaften. Wenn die SpVgg Deuringen gewinnt, wäre man punktgleich und der bessere Vergleich würde für die Kicker aus dem Stadtberger Ortsteil sprechen. Da sollte die Euphorie eigentlich groß sein, Friede, Freude, Eierkuchen herrschen. Doch ganz im Gegenteil. Völlig überraschend hat der Verein bekannt gegeben, dass man die Zusammenarbeit mit Spielertrainer Dominik Bröll, der bisher 29 Treffer zum guten Abschneiden beigetragen hat, am Saisonende beenden wird. Was für ein Paukenschlag!

Für Dominik Bröll ein Schlag ins Gesicht. Er hatte sich das Engagement bei seinem Heimatverein, bei dem sein Vater Ehrenvorsitzender ist, anders vorgestellt, als er im Sommer dieses Jahres dort seinen Dienst angetreten hat. „Es sollte die letzte Station meiner Karriere werden“, sagt der 36-Jährige, der in den Jahren zuvor schon den SV Erlingen und den TSV Fischach von der A-Klasse in die Kreisklasse gecoacht und geschossen hatte. Bröll fiel aus allen Wolken, als es nach dem 4:0-Sieg bei der SpVgg Bärenkeller II, zu dem er selbst einen Dreierpack beigesteuert hatte, ein Gespräch gegeben hatte, bei dem man ihm mitgeteilt hat, dass man die Zusammenarbeit am Ende der Saison beenden möchte. „Erst im Winter wollte man unbedingt mit mir verlängern. Daraufhin habe ich allen anderen Interessenten abgesagt“, zeigte sich der 1,91 Meter große Modellathlet maßlos enttäuscht und emotional am Boden zerstört.

