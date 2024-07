Aystetten geht angeschlagen ins Aufsteigerduell

Es geht Schlag auf Schlag. In der Landesliga Südwest stehen für die Fußballer des SV Cosmos Aystetten nun zwei Derbys auf dem Spielplan. Das Nachbarschaftsderby schlechthin ist die Begegnung beim TSV Wertingen (Mittwoch, 31. Juli, 19.30 Uhr) im Nachbarlandkreis Dillingen. Die Distanz zum Spielort auf dem Judenberg liegt mit 26 Kilometern noch näher, als zum Landkreis-Rivalen TSV Schwabmünchen, der am Sonntag am 29 Kilometer entfernten Aystetter Sportfeld auftaucht. Dazwischen steht am Dienstag, 6. August, noch die Partie in der ersten Runde des bayerischen Totopokals gegen den Regionalligisten FV Illertissen an. „Das ist die volle Dröhnung. Ein Hammerspiel jagt das nächste“, weiß Thomas Paschek, der Abteilungsleiter und Co-Trainer des SV Cosmos, allerdings nicht wirklich, ob er sich darüber freuen soll.

Denn dem letztjährigen Meister der Bezirksliga Süd gegen im Duell der Landesliga-Aufsteiger mit dem letztjährigen Meister der Bezirksliga Nord die Spieler aus. Nach Raphael Marksteiner und Balasz Gazdag haben sich nun auch noch Stefan Simonovic und Dominik Isufi in den Urlaub verabschiedet. Beide Mannschaften müssen also ohne ihre Torjäger der abgelaufenen Saison auskommen, denn Wertingen David Spitzert hat sich bekanntlich zum Bayernligisten FC Memmingen verabschiedet. Noch nicht sicher ist auch der Einsatz vom Spielertrainer Patrick Wurm und Mittelfeldstratege Dejan Mijailovic, die beide angeschlagen sind. „Sie werden auf die Zähn beißen müssen“, vermutet Paschek angesichts der misslichen Personallage: „So etwas habe ich noch nicht erlebt, seit ich in Aystetten bin.“ Da werden wohl auch David Djajic, der aus einer Verletzung kommt, Pascal Mader, der aus dem Kurzurlaub zurück ist, und Neuzugang Benjamin Isek reingeworfen werden.

Deshalb habe man der Mannschaft am Dienstag auch trainingsfrei gegeben und personell nachgelegt. Da Tom Haban nach einem Kreuzbandriss wohl für den größten Teil der Saison ausfallen wird, hat man mit Arlind Quarri einen Mann für die Defensive verpflichtet. Der 23-Jährige mit albanischer und italienischer Staatsbürgerschaft war zuletzt für Türkspor Augsburg am Ball. „Die Formalitäten mit Türkspor sind geklärt“, so Paschek, „jetzt versuchen wir, ihn für das Wertingen-Spiel frei zu bekommen.“

Beide Mannschaften haben an den ersten beiden Spieltagen gezeigt, dass sie in der Landesliga mithalten können - auch wenn es für den ersten Sieg noch nicht gereicht hat. Während die Aystetter gegen den FC Kempten (1:1) und den FSV Pfaffenhofen (2:2) jeweils ein Unentschieden erreichten, konnten die Zusamstädter in Pfaffenhofen einen Punkt holen (2:2) und verloren nur knapp gegen den Aufstiegsaspirant TSV Schwabmünchen (1:2). „WIr sollten nicht verlieren und versuchen, einen Punkt mitzunehmen“, bringt Thomas Paschel die Erwartungen auf den Punkt. „Mit ein bisschen Glück könnten es auch drei werden, dann wäre auch endlich eine Negativserie beendet.“ Seit dem Jahr 2021 haben sich Wertingen und Aystetten gleich fünfmal zu Testspielen getroffen. Vier davon wurden von Aystetten verloren, eines endete remis.

.„Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen“, sagt Wertingens junger Trainer Tjark Dannemann. „da unterscheidet sich das Duell mit Aystetten nicht, auch wenn das Anforderungsprofil im Vergleich zu den ersten zwei Spielen ein anderes ist. Aber darauf sind wir gut vorbereitet.“