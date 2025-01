Aystetten testet gegen den TSV 1860

Seit November sind die Landes- und Bezirksligisten in der Winterpause. Ehe die Fußballsaison weitergeht dauert es noch bis Anfang März. Aber schon bald steigen die Teams in die Vorbereitung auf die restliche Saison ein. Dann wird auch wieder gekickt. Die Clubs haben einen Winterfahrplan.

Gleich sieben Testspiele stehen bisher für den Landesligisten SV Cosmos Aystetten auf dem Programm. Am Donnerstag den 30. Januar spielt man gegen den FC Augsburg II, ehe es am Sonntag den 9. Februar gegen Türkspor Augsburg geht. Eine Woche später empfängt Cosmos den Bezirksligisten TSV Bobingen auf dem Kunstrasenplatz des TSV Gersthofen.

Dort steht am 23. Februar auch ein Testspiel beim TSV Gersthofen an. Anpfiff der Partie, die auf dem Kunstrasenplatz stattfinden soll, ist um 15 Uhr. Am 26. Februar spielt Aystetten in Neusäß gegen Zusmarshausen, ehe am 1. März in Gersthofen ein Test gegen den SV Wörnitzstein-Berg ansteht. Das letzte Spiel vor dem Ligastart bestreiten die Cosmonauten am 5. März ab 18 Uhr gegen den Drittligisten TSV 1860 München in Aystetten.

Gersthofen spielt gegen zwei Landesligisten

Der TSV Gersthofen testet neben dem Spiel gegen Aystetten noch gegen Landesligist FC Ehhekirchen (8. Februar), FC Gundelfingen (12. Februar), SpVgg Lagerlechfeld (15. Februar), Aindling (20. Februar), den SV Mehring (28. Februar) und gegen den TSV Friedberg II (8. März). Alle Spiele finden voraussichtlich auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen statt.

Beim TSV Meitingen stehen bisher vier Auswärtsspiele fest. Man testet bei Landesligist Aindling (8. Februar), beim FSV Inningen (16. Februar), in Kissing (2. März) und beim TSV Rain II (9. März). Beim TSV Dinkelscherben steht bisher ein Testspiel gegen die TSG Thannhausen (16. Februar), gegen den SV Mering in Schwabmünchen (23. Februar) und beim FC Bad Wörishofen (28. Februar) fest. Der FC Horgau trifft am 9. Februar beim TSV Gersthofen auf den TSV Inchenhofen und spielt auf der Anlage des CSC Batzenhofen geegn den TSV Welden (22. Februar).