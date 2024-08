Aystetten verpasst den Lucky Punch

Auch im Aufsteigerduell beim SV Manching konnte der SV Cosmos Aystetten nicht den ersten Dreier verbuchen. Im Gegenteil: Bis zur 68. Minute lagen die Gäste mit zwei Toren im Rückstand. Dann trat Torjäger Stefan Simonovic in Erscheinung und rettete seinen Saisontreffern Nummer vier (68.) und fünf (82.) wenigstens das 2:2-Unentschieden. „Ein verdienter Punkt“, konstatierte Abteilungsleiter Thomas Paschek.

Auch ohne Pascal Mader und Maximilian Heckel wollte der SV Cosmos Aystetten beim Mitaufsteiger SV Manching, gegen den man bisher noch nie gespielt hatte, gewinnen. Der Gast fing forsch an und hatte die ersten 20 Minuten der Partie voll im Griff. Balazs Gazdag schoss freistehend aus elf Metern vorbei (12.) und Marcel Burdas guten Freistoß parierte der Manchinger Torwart (15.). Den einzigen Schuss der Hausherren parierte Daniel Mrozek sicher (20.). Die besseren Chancen hatten aber immer noch die Cosmonauten, durch Tobias Ullmann, der einen Volleyschuss übers Tor setzte, und Dominik Isufi, der knapp vorbeizog. Die einzige Unachtsamkeit der Gäste bescherte die Manchinger Führung. Fabian Neumayer tauchte nach einem Steckpass allein vor Daniel Mrozek auf und schob zum 1:0 ein. Jetzt verstärkte Aystetten die Angriffe, doch außer einem Lattenschuss (33.) aus 16 Metern kam nichts dabei rum. Das 2:0 war ein Konter und eigentlich die zweite Torchance der Heimelf überhaupt. Das 2:0 zur Pause stellte den Spielverlauf auf den Kopf.

Nach dem Wechsel spielte plötzlich Manching groß auf und hatte in der 58. Minute eine Riesenchance, als Fabian Neumayer nach einem Konter allein auf Daniel Mrozek zu lief und dieser mit einer Fußabwehr klärte. Zwei Minuten später musste er nochmal Kopf und Kragen riskieren, als Fabian Neumayer seinen Mitspieler Cedric Sengl bedienen wollte. Jetzt wechselte Patrick Wurm den vom Urlaub zurückgekehrten Raphael Marksteiner ein, um frischen Wind in die Angriffe zu bringen. Kurz darauf erzielte der Aystetter Goalgetter Stefan Simonovic den Anschlusstreffer. Jetzt bekamen die Gäste die zweite Luft und übernahmen wieder das Kommando. Der Ausgleich resultierte aus dem Druck von Aystetten auf den Torwart, der nicht mehr wusste, wohin er passen sollte. Stefan Simonovic eroberte den Ball und netzte zum Ausgleich ein. Jetzt warteten alle auf den Lucky Punch von den Cosmonauten, doch der blieb aus. Im Gegenteil: Die letzte Chance hatte Fabian Neumayer in der Nachspielzeit, doch Daniel Mrozek hielt sicher. Eine gerechte Punkteteilung, die aber niemand groß feierte.

Für den SV Cosmos Aystetten wird es nächsten Sonntag ernst, wenn der punktlose Tabellenletzte TV Erkheim kommt, Spätestens da ist der erste Sieg fällig. (mb)

SV Cosmos Aystetten: Mrozek – Ullmann, Krug, Wurm, Isufi - Makowski (74. Schäfer), Mijailovic, Brummer (84. Qarri), Gazdag (63. Marksteiner) - Burda, Simonovic

Tore: 1:0 Neumayer (29.), 2:0 Neumayer (44.), 2:1 Simonovic (68.), 2:2 Simonovic (82.).