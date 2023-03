Aystetten verschläft die erste Halbzeit

Plus SV Cosmos Aystetten leistet sich 45 Minuten Totalausfall und erleidet herben Rückschlag.

Mit großen Ambitionen war der SV Cosmos Aystetten nach einer ausgezeichneten Vorbereitung und personellen Verstärkung in die Restsaison der Fußball-Bezirksliga Süd gestartet. Doch schon im ersten Spiel gab es einen herben Rückschlag. Der Landesliga-Absteiger verlor beim Aufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell nach einer desolaten ersten Halbzeit mit 3:4.