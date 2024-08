Dinkelscherbens Aufholjagd und ein abgesagtes Topspiel

Weil der Platz in Stätzling unbespielbar war, musste das Top-Spiel der Bezirksliga Nord abgesagt werden. Dinkelscherben, Horgau und Meitingen konnten spielen, holten aber insgesamt nur einen Punkt.

TSV Dinkelscherben - FC Günzburg 2:2 (0:2)

Derzeit gilt beim TSV Dinkelscherben der Spruch: „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“. Denn durch das 2:2 im Heimspiel gegen den FC Günzburg setzten die Lila-Weißen mittlerweile das vierte Remis in Serie. Dabei holten die Hausherren nach einem ziemlich verkorksten ersten Durchgang sogar noch einen 0:2-Rückstand auf. Günzburg kam mit den regnerischen Witterungsverhältnissen zunächst besser klar und nutzten ihr zwei einzigen Großchancen im Spiel eiskalt aus. Benjamin Götz traf in der 15. Minute nach dem ersten TSV-Defensiv-Fauxpas zur 1:0-Gästeführung und Maximilian Lamatsch erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 (45.). Die Heimelf war aber keinesfalls chancenlos, doch Samuel Seibold (9.), Alexander Bäurle (21.) und Daniel Wiener (28.) blieben im Abschluss glücklos. In der zweiten Halbzeit gingen die Lila-Weißen dann aber konzentrierter zu Werke. Einen starken Kopfball von Thomas Kubina klärte Gästekeeper Matthias Möhnle glänzend. Machtlos war Möhnle dann aber beim 1:2-Anschlusstreffer, als sich Kubina schön durchsetzte und Daniel Wiener in der Mitte überlegt einschob (75.). Und nur vier Zeigerumdrehungen später sogar der 2:2-Ausgleich, als Jonas Mößner aus spitzem Winkel zunächst den Pfosten anvisierte und Samuel Seibold den Abpraller versenkte (79.). Ein verdientes Unentschieden, auch wenn am Ende für den TSV auch noch ein „Dreier“ möglich gewesen wäre. (mahr)

TSV Dinkelscherben: Wagner, Hörtensteiner, Singl (61. Kugelbrey), Mößner, Klingenstein (61. Kugelbrey), Bäurle (78. Zott), A, Seibold S., Kubina, Motzet, Avci, Wiener-

FC Günzburg: Möhnle, Dorner, Varsan (69. Casamayor-Bell), Götz, Hepp, Lamatsch, Kirch, Augustin, Hoffmann, Günzel, Okel (73. Fuchs)-

Tore: 0:1 Götz (15.), 0:2 Lamatsch (45.), 1:2 Wiener (75.), 2:2 Seibold S. (79.)- Schiedsrichter: Florian Kleemann- Zuschauer: 160

Horgau verliert das Spiel in der zweiten Halbzeit

TSV Nördlingen II - FC Horgau 4:0 (0:0)

Der FC Horgau enttäuscht auf ganzer Linie und kommt im Nördlinger Ries unter die Räder Das Team hatte bereits in der sechsten Minute das erste mal Glück, als Severin Blochum ein Fehler im Aufbauspiel passierte und der Nördlinger Stürmer allein vor Häberl auftauchte, sein Querpass muss Badjie eigentlich nur einschieben aber er traf den Ball nicht richtig und vergab somit die frühe Führung. In der 14. Minute dann die nächste Chance der Nördlinger, nachdem die komplette Horgauer Mannschaft sich zu passiv verhält, konnte Schlussmann Häberl schnell abtauchen und den Ball parieren. Der FC Horgau fand nicht ins Spiel und setzte die Heimmannschaft durch einfache Fehlpässe selbst in Szene, die unbestraft blieben. Nachdem Seitenwechsel nahm dann das Schicksal seinen Lauf. Ein Freistoß an der Außenlinie flog in den Horgauer Strafraum an allen vorbei und schlug unhaltbar im langen Eck zum 1:0 ein. Die Kleeblätter fanden nun nicht mehr ins Spiel und hatten keine passenden Lösungen gegen eine sehr junge und agile Nördlinger Mannschaft. Zehn Minuten später fiel dann das 2:0. Eine Ecke konnte Kapitän Hopfauf ohne Gegenwehr zur Zwei-Tore-Führung einköpfen (57). Die Entscheidung fiel dann in der 71. Minute, nachdem Daniel Ernst ohne Bedrängnis in die Mitte ziehen könnte und dann platziert ins linke Eck traf. Den Schlusspunkt setzte Jan Mielich in der 83 Minute, er nutze einen Fehler im Aufbau und musste nur noch ins leere Tor einschieben. (PM)

TSV Nördlingen II: Oettle, Schüler (91. Thum), Hertlein, Schlicker, Schmid, Ernst (84. Rothgang), Hopfauf, Mielich, Reichert (87. Lechler), Göttler (87. Dauser), Badjie (78. Köninger)

FC Horgau: Häberl, Hefele (60. Ammann), Kirschner, S. Blochum, Rößle, Wurm, Mayer (60. Beckert), V. Blochum, Reitmeier, Nagler (16. Malinic), Eberle

Tore: 1:0 Schlicker (48.), 2:0 Hopfauf (57.), 3:0 Ernst (71.), 4:0 Mielich (83.). - Schiedsrichter: Walcher (Königsbrunn) - Zuschauer: 125

SV Wörnitzstein-Berg - TSV Meitingen 1:0 (0:0)

Auf schwierigem Geläuf nach den starken Regenfällen taten sich beide Mannschaften spielerisch sehr schwer. Erst abtasten, dann hoch und weit war die Devise der Teams. Der TSV war es, der in Halbzeit eins in Führung gehen hätte müssen. Erst scheiterte Alex Heider nahezu alleine vor dem Tor (23.) und dann entschärfte Heimkeeper Martin Müller einen gut geschlagenen Freistoß von Mateo Duvnjak (40.). Wie auch in den vorigen Spielen zeigten die Lechtaler ihre zwei Gesichter. Kaum ertönte der Pfiff zur zweiten Halbzeit, nutzten die Donauwörther Vorstädter eine der wenigen Torchancen zur Führung. So geschehen in der 48. Spielminute durch Dennis Willsch. Die Meitinger versuchten zwar das Spiel wieder in die Hand zu nehmen, aber richtig Durchschlagskraft hatten die Angriffe nicht. Meistens war kurz vor dem Sechzehner Schluss, oder die Stechpässe aus dem Mittelfeld wurden von den Wörnitzsteinern rechtzeitig geklärt. Samuel Jung hatte noch die größte Chance auf den Ausgleich, als er zu hektisch halblinks vor dem Tor abzog, aber Wörnitzsteins Müller abwehren konnte. Mit dieser Niederlage kann man von einem Fehlstart in die Saison sprechen. (vra)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Willsch (73. Habersatter) (73. Hoser), Drabek, Bschor, Schmidbaur, Morasch (53. Kurtishaj), Knötzinger, Veh, Miehlich (92. Sorre), Musaeus (85. Moll), Zausinger (89. Dietrich)

TSV Meitingen: Schmitt, Zach, Fritsch, Peuser, Deppner, Duvnjak, Erhard (79. Falch), Kewitz (79. Armbrust), Kaiser, Heider, Bobinger (63. Jung)

Tore: 1:0 Willsch (48.). - Schiedsrichter: Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 275