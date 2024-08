Remis im Duell der Torjäger

Gersthofen und Dinkelscherben trennen sich unentschieden, während beide Toptorjäger treffen. Horgau holt den Ersten Sieg und Meitingen fährt den ersten Punkt ein.

Erster Gegenwind für den TSV Gersthofen

FC Gersthofen - TSV Dinkelscherben 2:2 (2:1)

Nach zwei relativ klaren Erfolgen zum Saisonauftakt musste der Tabellenführer gegen starke Gäste den ersten Punktverlust hinnehmen. Dinkelscherben hingegen nimmt in einem sehenswerten Spiel einen verdienten Punkt mit nach Hause. Die Hausherren begannen mit viel Selbstvertrauen ohne jedoch für Panik im Gästestrafraum sorgen zu können. Der TSV Dinkelscherben stand sicher und setzte immer wieder mit gut vorgetragenen Kontern für Nadelstiche. In der 11. Minute hatte dann auch der Gast durch Daniel Wiener die erste gute Möglichkeit, seinen Schuss konnte die Gersthofer Hintermannschaft noch blocken. Drei Minuten später war es dann aber soweit und die Gäste gingen nach einem Konter wie aus dem Lehrbuch durch Hakan Avci in Führung.

Die Gastgeber wirkten allerdings nicht geschockt, sondern übernahmen wieder die Kontrolle über das Geschehen. In der 19. Minute vergab Kerem Baker die Riesenchance zum Ausgleich aber Gersthofen war jetzt am Drücker. Nur vier Minuten später konnte ein Versuch von Fabian Bühler von der Dinkler Abwehr gerade noch geklärt werden, den fälligen Eckball wuchtete Adnan Muminovic dann aber per Kopf zum Ausgleich unter die Latte. Der TSV Gersthofen hatte jetzt mehr vom Spiel, die Gäste waren aber immer wieder mit Kontern gefährlich. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit wurde Kerem Bakar dann im Strafraum zu Fall gebracht und der Unparteiische zeigte auf den ominösen Punkt. Fabian Bühler traf bombensicher zur Gersthofer Führung. Torhüter Korbinian Erdt, der für den verletzten Keeper Tobias Weber in die Partie gekommen war, hatte nicht den Hauch einer Chance. Trotz des späten Rückstands vor der Pause waren die Gäste nach dem Wechsel schneller im Spiel. In der 49. Minute gelang dann Samuel Seibold mit einem Flachschuss der verdiente Ausgleich. Nur vier Minuten später hätte Hakan Avci das Match komplett drehen können, doch sein Lupfer aus bester Kombination ging klar am Tor vorbei.

Nach einer Stunde begann dann eine Phase, in der nur noch Gersthofen in der Offensive war. Die Gäste waren nur noch im eigenen Strafraum beschäftigt und mussten die Gersthofer Angriffe abwehren. Chancen gab es für die Gastgeber im Minutentakt, die klarsten Möglichkeiten hatte dabei Fabian Bühler, doch Ersatzkeeper Korbinian Erdt war nicht zu überwinden. In der Schlussphase hatten beide Teams noch beste Möglichkeiten für den Siegtreffer. Zunächst donnerte Admir Omerbegovic das Leder in der 84. Minute an die Latte des Gästetors und in der Nachspielzeit vertendelten die Dinkelscherber Angreifer leichtfertig die Chance zum Sieg .Der zahlreich mitgereiste Dinkelscherbener Anhang feierte sein Team nach der Partie für einen verdienten Auswärtspunkt. (br-)

Gersthofen: Bojic; Panknin, Meilinger, Omerbegovic, Emini, Muminovic, Bühler, Khongdy, Vogel, Bakar, Lippe (Stoykovski, Widmann)

Dinkelscherben: Weber; Holand, Mößner, Klingenstein, Bäuerle, Wiener, Seibold, Kubina, Fürst, Motzet, Avci (Erdt, Hörtensteiner, Singl, Kugelbrey, Sirch)

Tore: 0:1 Avci (14.), 1:1 Muminovic (24.), 2:1 Bühler (45.+2 FE), 2:2 Seibold (49.).- Schiedsrichter: Berger (Lauingen). - Zuschauer: 200.

FC Horgau holt wichtigen Heimsieg

FC Horgau VFL Ecknach 1:0 (1:0)

Bei hochsommerlichen Temperaturen kann der FC Horgau den ersten verdienten Heimdreier einfahren .Die Partei startete munter und so kam der VFL in der 10 Minute zum ersten Torabschluss des Spiels den Häberl ohne Probleme abwehren konnte. Trotz optischer Überlegenheit des heimischen FC Horgau kam der Gastgeber in der 16 min zur nächsten Chance über die linke Seite, den Tobias Kirschner im letzten Moment auf der Linie klären konnte. Dann kam der FC Horgau besser ins Spiel und konnte mit viel Ballbesitz die erste Chance erspielen. Hagner setzt sich auf der rechten Seite gekonnt durch und legt auf Rößle ab, sein Schuss kann in letzter Sekunde zur Ecke geblockt werden. In der 42 Minute kam ein klasse Diagonalball punktgenau auf den komplett freistehenden Wagner der den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte.

Im darauffolgenden Angriff ging dann der FC Horgau in Führung. Severin Blochum schickte Eberle auf die Reise, der den Ball einfach mal direkt abfasst und sehenswert den Volley in den rechten Winkel setzte (43.). Nach dem Seitenwechsel verpasste der FC Horgau endgültig den Deckel auf diese Partei zu machen. In der 58 Minute die wohl größte Chance für die Kleeblätter, als Tögel den Ball nicht richtig trifft und dieser direkt Rößle vor den Füßen landet, der den Ball eigentlich nur einschieben muss doch in letzter Sekunde konnte Helfer den Schuss parieren. Nun konnte sich Helfer des öfteren auszeichnen. 62 min gegen Tögels Kopfball, 75min Eberle per Kopfball, 79 Rößle. Dann beinahe der Ausgleich in der 80 Minute. Nach einer Flanke wird der Ball nicht gut geklärt und landet Meyer direkt vor den Füßen der per Volley abziehen kann und das Tor nur um Zentimeter verfehlte. So konnte der FC Horgau einen wichtigen Heimsieg feiern und die ersten drei Punkte der Saison im Rothalstadion behalten. (AZ)

Horgau: Häberl - Hefele, Kirschner, Mayer, Wurm, Reitmeier, Rössle, Nagler, S. Blochum, Hagner, Eberle (Tögel, V. Blochum, Malinic, Herr)

Ecknach: Helfer - Wiedholz, Erhard, Örnek, Korelko, Wagner, Sponer, Glas, Jakob, Schimpf, Rauch (Meyer, Birkl, Ostermaier, Broncel)

Tor: 1:0 Eberle (43.) - Schiedsrichter: Bauer. - Zuschauer: 90.

Meitingen holt ersten Punkt

TSV Meitingen - TSV Hollenbach 0:0

Im dritten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga Nord gelang dem TSV Meitingen am Sonntagabend der erste Punktegewinn. Daheim gegen TSV Hollenbach gab es zwar nicht den erhofften Dreier, aber immerhin ein 0:0-Unentschieden. Über die gesamte Spielzeit hinweg gesehen verzeichneten die Gäste die besseren Tormöglichkeiten, eine davon Mitte der ersten Hälfte. Doch Heimkeeper Niklas Schmitt und seine Vorderleute ließen nicht anbrennen. Der Punkt war nicht unverdient erkämpft. (AZ)

Der TSV Meitingen erkämpft sich den ersten Punkt. Foto: Karin Tautz

Meitingen: Schmitt - Berisha, Fritsch, Mahler, Reuser, Deppner, Duvnjak, Heckel, Kewitz, Heider, Meir (Erhard, Kaiser, Falch)

Hollenbach: Hartmann - Burkhard, Higl, Kaltenstadler, Cosar, Greifenegger, Ruisinger, Witzenberger, Mederer, Meyer, Schäfer (Jaskolka, Fischer, Schober, Falk, Högg)

Schiedsrichter: Simon Dimmerling (TSV Wilhermsdorf) Zuschauer: 150