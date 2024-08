Richtungsweisende englische Woche für Bezirksligisten

Nach den ersten drei Spieltagen steht die erste englische Woche in der Bezirksliga Nord vor der Tür. Der TSV Gersthofen will sich trotz eines schwierigen Doppelspieltags an der Tabellenspitze festsetzen. Auf dem Kaiserberg stehen zwei Heimspiele für den TSV Dinkelscherben an, die Lila-Weißen wollen auch in der englischen Woche ungeschlagen bleiben. Beim TSV Meitingen soll der erste Saisonsieg geholt werden. Beim FC Horgau wird die starke Defensive der Schlüssel zum Erfolg sein.

