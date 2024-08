TSV Meitingen trennt sich von Trainerduo

Nach dem Fehlstart des TSV Meitingen in die Bezirksliga-Nord hat sich der TSV nun vom Trainerduo Christoph Brückner und Denis Buja getrennt. Brückner hatte schon in der vergangenen Woche um seine Freistellung gebeten, weshalb Mittelfeldspieler Mathias Heckel beim ersten Saisonsieg als Interimstrainer fungierte. Am Dienstag hat sich nun auch Denis Buja von der Mannschaft verabschiedet, nachdem er die vergangenen Wochen im Urlaub verbracht hatte. Nach den ersten fünf Spielen stand der TSV Meitingen ohne Sieg da, weshalb sich Abteilungsleiter Torsten Vrazic gezwungen sah mit seinen beiden Trainern ins Gespräch zu gehen. „Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es im besten Sinne des Vereins ist, mit einem neuen Trainer weiterzumachen“, erklärt Vrazic die einvernehmliche Trennung des TSV Meitingen von Buja und Brückner.

Fabian Strehle