Im vergangenen Jahr ist der TSV Gersthofen erst am letzten Spieltag an der Relegationsteilnahme gescheitert. Jetzt soll unter dem neuen Trainer Ajet Abazi ein neuer Anlauf in Richtung Landesliga unternommen werden. Ob die Mannschaft um Torjäger Fabian Bühler dazu in der Lage ist? Der Kick-Off-Check könnte Antworten geben.

