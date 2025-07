Nach neun Jahren: Zusmarshausen kehrt mit Derby-Kracher in Bezirksliga zurück

Ganze neun Jahre spielte der TSV Zusmarshausen zuletzt in der Kreisliga, nun kehren die Zuser zurück ins schwäbische Oberhaus. Nach einer sehr kurzen Sommerpause geht es gleich los mit dem Derby gegen den FC Horgau. In der Vorbereitung läuft es gut, allerdings gibt es auch Sorgen. Wie der Aufsteiger den Party-Marathon verkraftet hat und wie die Chancen auf den Klassenerhalt stehen.

Nach einer bärenstarken Saison ist bemerkenswert, dass es eigentlich keine Abgänge gibt, wobei der ein oder andere Spieler sicher Angebote hatte. Maximilian Drechsler und Patrick Steinle haben ihre Karriere beendet. Ersatztorhüter Franco Bonifiglio, der ohne Einsatz blieb, ist zum ESV Augsburg gewechselt. Neue Nummer zwei ist der erfahrene Ludwig Hemmerle vom FSV Wehringen. Bereits Bezirksligaluft geschnuppert haben Moritz Mies vom TSV Haunstetten sowie Fabian Strehle vom TSV Merching. Hinzu kommt Jakob Fischer aus der eigenen Jugend. „Fabi hilft uns sofort. Mo braucht noch etwas Zeit, weil er ein halbes Jahr nicht gespielt hat, aber wir sind noch breiter aufgestellt als letzte Saison“, so Spielertrainer Lukas Drechsler.

Aufsteiger Zusmarshausen überzeugt in Vorbereitung

Auch im Hinblick auf das Trainerteam hat sich wenig getan. Drechsler geht in Zusmarshausen in seine dritte Spielzeit als Chefcoach. Ihm zur Seite steht wie in den vergangenen Jahren Spielertrainer Benedikt Schmid als gleichberechtigter Partner. „Ohne ihn würde es nicht gehen“, lobt Drechlser seinen Kollegen. Das Team wird ergänzt durch Torwart-Trainer Matthias Voss und Fitnesstrainerin Manuela Maurer. Als Teammanager fungiert Andrei Pascu und um den Sportlichen Bereich kümmert sich der Sportliche Leiter Reinhard Brachert.

Zwar war die Vorbereitungsphase mit rund vier Wochen vergleichsweise kurz, dafür zeigte sich der Kreisliga-Meister aber schon gut in Form. Zum Auftakt nahezu ohne Training gab es bei Drechslers Abschiedsspiel gegen den SV Cosmos Aystetten einen 3:2-Erfolg. Anschließend gab es drei souveräne Erfolge gegen die Kreisligisten SF Friedberg (4:1), SC Griesbeckerzell (4:0) und FC Tur Abdin Augsburg (4:1). Im Kreispokal gab es unter der Woche trotz viel Rotation einen 4:2-Erfolg gegen den TSV Täfertingen. „Die Pause war sehr kurz, aber ich bin zufrieden. Wir wollten uns steigern und uns Sicherheit holen durch gute Ergebnisse.“

Einziger Wermutstropfen war der enge Zeitplan, der dazu geführt hat, dass die Abschlussfahrt nach Mallorca abgesagt werden musste. „Das wurde von den Terminen zu eng, vielleicht können wir ja nächsten Sommer den Aufstieg nachfeiern und gleichzeitig den Klassenerhalt bejubeln“, so der Coach. Gefeiert wurde trotzdem. Ein regelrechter Partymarathon setzte beim TSV ein, der mit dem Eintrag ins goldene Buch der Marktgemeinde endete. Drechsler: „Wir haben genug gefeiert.“

TSV Zusmarshausen: Derby ohne Kapitän und Coach

Die Vorfreude auf die Bezirksliga ist riesig. Beim TSV kann man kaum noch erwarten, dass es losgeht. Zumal am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Horgau gleich ein Derby auf dem Plan steht. „Genau auf solche Spiele haben wir uns gefreut. Bei Horgau gab es doch einige Veränderungen, weshalb wir sie nicht so gut einschätzen können. Der Respekt ist aber da, denn Horgau hat sich etabliert. Dennoch wollen wir natürlich das Derby gewinnen. Wir können es kaum erwarten“, so Drechsler, der selbst aber nicht auf dem Rasen stehen wird aufgrund einer Leistenverletzung. „Ich trainiere schon wieder, aber es reicht leider noch nicht.“ Mit Kapitän Jonas Watzal (Syndesmosebandriss) und Johannes Link (Knöchelverletzung) fallen zwei Spieler länger aus. „Dennoch sind wir gut gerüstet“, so Drechsler.

Für den Coach ist dennoch der Klassenerhalt das vorrangige Ziel. „Als Aufsteiger gibt es nichts anderes. Wir haben Qualität im Kader und wollen den Schwung mitnehmen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir es frühzeitig schaffen. Entscheidend wird sein, wie wir mal mit drei Spielen ohne Sieg umgehen. Das gab es schon länger nicht mehr.“

Prognose: Nach neun Jahren Abstinenz kann es für den Aufsteiger nur um den Klassenerhalt gehen. Allerdings hat der TSV Zusmarshausen eine eingespielte Truppe und viel individuelle Qualität in seinen Reihen. Hinzu kommen Bezirksliga-erfahrene Neuzugänge. Einziger Nachteil war die sehr kurze Sommerpause. Dennoch: Nimmt der Aufsteiger den Schwung mit, steht ihm eine sorgenfreie Saison bevor.