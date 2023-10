Der Ersatzkeeper war der Held des Tages

Plus Arthur Mayer sichert dem SV Cosmos Aystetten im Elfmeterschießen den Einzug ins Pokalfinale des Kreises Augsburg. Warum es sich hierbei um ein historisches Ereignis in der Vereinsgeschichte handelt.

Arthur Mayer, Ersatztorwart des SV Cosmos Aystetten, war der Held des Tages – im Spiel, wie auch im Elfmeterschießen. Er rettete dem Bezirksliga-Spitzenreiter in der regulären Spielzeit das 1:1 gegen den Ligakonkurrenten SpVgg Langerringen und hielt die Cosmonauten anschließend erstmals in der Vereinsgeschichte ins Finale des Kreispokals.

Obwohl Patrick Wurm, Spielertrainer der Gäste, wegen einer Familienfeier sowie Raphael Marksteiner (krank) fehlten, waren die Vorzeichen doch klar abgesteckt. Der Tabellenführer kam zum Tabellenletzten – doch diese Aussage stimmt im Pokal oft nicht. Auch diesmal nicht. Schon in der 1. Minute lief Gero Wurm allein auf Arthur Mayer, doch dieser hielt mit einem guten Reflex. Im Gegenzug erzielte Stefan Simonovic die frühe Führung und jeder im Stadion dachte es geht so weiter. Doch außer ein paar Ecken und einige Abseitsangriffe sprang nicht viel heraus. Der Ausgleich kam aus dem Nichts, als Ömer Öztürk nach einem weiten Ball eiskalt vollendete. Aystetten wechselte schon nach 36 Minuten, weil nichts nach vorne passierte. Erst kurz vor der Pause hatten Marcel Burda und Luigi Iovane gute Chancen, doch beide schossen knapp vorbei. Mit dem Pausenpfiff hatten die Gäste Glück das David Breuer das leere Tor nicht traf.