Fußball

30.09.2023

Der Mann der Zahlen wäre gerne ein Edeltechniker

Plus Wolfgang Kraus vom FC Emersacker ist auf dem Platz ein Allrounder. In der Elferkette erzählt er, warum er sich mit Sachbüchern über Anlagestrategien beschäftigt und bei welchem Malle-Hit er besonders textsicher ist.

Wolfgang Kraus geht mit dem FC Emersacker in der Kreisklasse Augsburg Nordwest auf Punktejagd. oder auch mal unter, so wie am vergangenen Sonntag beim 1:8 gegen den TSV Leitershofen. Der gebürtige Wertinger, der in seiner Mannschaft kurz „Wolle“ genannt wird, trägt sein Kindesbeinen an das Trikot des FCE und ist sowohl auf dem Flügel als auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar.

Seine Brötchen verdient der 25-Jährige ab Januar als Kreditanalyst bei einer großen bayerischen Bank, nachdem er bereits eine Ausbildung als Bankkaufmann und ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft abgeschlossen hat. Eines seiner Reise-Höhepunkte war der Stadionbesuch beim FC Barcelona – im Oktober letzten Jahres trafen die Katalanen im heimischen Camp Nou auf Inter Mailand.

