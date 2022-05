Fußball

30.05.2022

Der TSV Dinkelscherben bricht einen Fluch

Plus Der Vizemeister der Kreisliga Augsburg nimmt die erste Hürde auf dem Weg in die Bezirksliga. Warum das 3:1 gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren nicht dem Spielverlauf entspricht.

Von Oliver Reiser

„Heute muss der Fluch gebrochen werden!“ Nicht nur Abteilungsleiter Martin Mehr erinnerte sich an jenes denkwürdige Spiel am Ende der Saison 2005/06, als der TSV Dinkelscherben im Mindelheimer Stadion schon mit einem Bein in der Bezirksoberliga stand. Er war damals als Spieler mit dabei. Ebenso wie Michael Leutenmayr oder Alexander Guggemos. „Dann kam die 120 Minute“, erinnerte sich auch der ehemalige Torjäger noch genau. Durch einen Torwartfehler kam der VfB Durach noch zum Ausgleich. Das anschließende Elfmeterschießen ging verloren. Seitdem hat der TSV Dinkelscherben nie mehr ein Relegationsspiel um den Aufstieg gewonnen. Zuletzt gab es 2017/18 eine 0:3-Niederlage gegen Türk Kempten.

