Der TSV Meitingen kann noch punkten

Während die Bezirksligisten aus dem Landkreis schon seit beinahe einem Monat wieder im Ligabetrieb sind, starteten die Kreisligisten erst am vergangenen Wochenende in die Saison. Während Gersthofen und Dinkelscherben durch ihr Remis ungeschlagen bleiben, fuhr der TSV Meitingen den ersten Punkt ein. Der FC Horgau fährt dank Neuzugang Felix Eberle den ersten Dreier ein. Der TSV Zusmarshausen startet erfolgreich in die Kreisliga Augsburg, während die SpVgg Westheim im ersten Spiel der Saison unter die Räder gerät.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis