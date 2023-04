Die Gersthofer Hoffnungen schwinden

Plus TSV Gersthofen muss 0:3-Niederlage im Sechs-Punkte-Spiel in Oberweikertshofen und eine Rote Karte hinnehmen.

Die Relegation rückt für die Landesliga-Fußballer des TSV Gersthofen immer weiter in die Ferne. In einem so genannten Sechs-Punkte-Spiel unterlagen die Lechstädter beim SC Obwereikertshofen mit 0:3 und sind nun bereits fünf Punkte vom rettenden Ufer entfernt. „Das Ergebnis geht in Ordnung, weil Oberweikertshofen den Sieg mehr gewollt hat“, bilanzierte Trainer Gerhard Hildmann. „Bei uns haben nur drei Spieler das rausgehauen, was im so einer Situation nötig ist.“

Es war ein Nachmittag zum Vergessen und Ärgern. Durch zwei individuelle Fehler gerieten die Gäste, bei denen der lange verletzte Kapitän Okan Yavuz wieder in der startformation stand, in Rückstand. Beim 1:0 verblüffte Fabio Meikis mit einem Hackentor (32.) seinen Gegenspieler und den Gersthofer Torwart. Moritz Leibelt hätte gar noch vor der Pause mit dem 2:0 für eine Vorentscheidung sorgen können, doch TSV-Keeper Jürgen Engelleiter, der vor dem 1:0 noch gezögert hatte, hielt seine Elf im Spiel. Das 2:0 resultierte aus einem zweifelhaften Foulelfmeter. Maximilian Schuch war’s egal. Er verwandelte sicher (68.). Zwölf Minuten vor dem Ende fiel dann die endgültige Entscheidung. Nach einem Konter traf Yenal Strauß zum 3:0.

Rote Karte in hektischer Schlussphase

Und ein Spiel gegen Oberweikertshofen wäre kein Spiel gegen Oberweikertshofen, wenn es nicht hektisch werden würde. Im Hinspiel gab es eine Rote Karte während der Pause nach einer Rangelei im Kabinengang, diesmal erwischte es David Miller. Gerhard Hildmann hatte sie Situation so gesehen: „Verschiedene SCO-Kicker haben während des gesamten Spieles unablässig provoziert. Als Stefan Heger dann Florian Tremmel die Meinung gegeigt hat, wurde er von diesem umgeschubst.“ Als der Schiedsrichter daraufhin Rot zog, dachte Hildmann, dass der Oberweikertshofer damit bedacht werden würde. Stattdessen hielt er David Miller den Karton unter die Nase. „Angeblich hat er einen in den Rücken geschlagen“, konnte es Hildmann nicht fassen. (oli)

SC Oberweikertshofen: Wolf, Greif, Friedl, Gonschior (46. Hampel), Hueber, Tremmel, Schuch (83. Muminovic), Eck (75. Strauß), Leibelt, Widemann (46. Kopyciok), Meikis (61. Danowski).

TSV Gersthofen: Engelleiter – Tjarks, Gai (76. Miller), M. Hildmann, Halilovic (69. Rosner) – Heger, Okan Yavuz – T. Hildmann (69. Kine), Oktay Yavuz, Lippe (35. Harambasic) – Baumeister (85. Turan).

Tore: 1:0 Meikis (32.), 2:0 Schuch (68. Foulelfmeter), 3:0 Strauß (78.). - Schiedsrichter: Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 30. - Rot: Miller (88./TSV Gersthofen).