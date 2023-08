Die Zeit der tollen Derbys ist vorbei

Plus Das Achtelfinale im Totopokal hält am Mittwoch, 9. August, lange Wege bereit.

Die Zeit der Lokalderbys ist vorbei. Im Achtelfinale des Totopokals auf Kreisebene hat Spielleiter Günther Behr (Neuburg) ohne Rücksicht auf lokale Rivalitäten und Fahrtkilometer gelost.

Beim SV Cosmos Aystetten hatte man mit einem Derby beim SV Ottmarshausen oder beim SV Gablingen um den ehemaligen Cosmos-Kicker Stefan Schnurrer gerechnet. Pustekuchen! Die Cosmonauten müssen beim Neuburger Kreisklassisten SG Feldheim/Genderkingen antreten. Das sind immerhin 48 Kilometer Distanz.