Fußball

08.05.2023

Dieses Spitzenspiel war eine Mogelpackung

Plus Der SV Cosmos Aystetten und der TSV Bobingen trennen sich in einem Gipfeltreffen auf überschaubarem Niveau mit einer torlosen Nullnummer. Was beide Mannschaften freut.

Von Oliver Reiser

Wenn der Tabellendritte den Klassenprimus empfängt, spricht man von einem Spitzenspiel. Dass sich hinter dieser Bezeichnung nicht immer ein Spitzenspiel verbirgt, war beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Cosmos Aystetten und dem TSV Bobingen der Fall. Nach 93 Minuten auf überschaubarem Niveau trennte sich die beiden Kontrahenten mit einer torlosen Nullnummer. Darüber konnten sich die Bobinger freuen, die mit diesem Ergebnis an der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd blieben.

Der Spitzenreiter legte aggressiv los, die mit neun Auswechselspielern besetzte Bank feierte jeden Ballgewinn und jeden Zweikampf und sorgte damit für mehr Stimmung, als die restlichen knapp 400 Zuschauer. Florian Gebert und Christian Frickinger hatten die ersten Möglichkeiten. Aystetten versuchte nicht nur seine Bank, sondern auch das Spiel zu beruhigen. Nach einer knappen halben Stunde war das einigermaßen gelungen und man konnte sich auch einmal in Richtung des Gästestrafraums aufmachen. Ein Kopfball von Filip Marijanovic (25.) oder ein Dribbling von Dominik Isufi (27.) – für wirklich Gefahr sorgte das für die vom überragenden Hüseyn Tomakin organisierte Abwehr-Fünferkette allerdings nicht. Am nähesten an einem Torerfolg war Maximilian Heckel, dessen Kopfball nach einem Freistoß von Dejan Mijailovic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit am Pfosten landete.

