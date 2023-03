Diesmal ist dem SV Baiershofen der Start geglückt

Plus Zu Saisonbeginn tat sich GW Baiershofen in der Kreisliga West II schwer, das erste Spiel 2023 hat das Team von Trainer Junghanns aber bereits gewonnen.

Mit einem deutlichen 4:1-Sieg in Haunsheim starteten die Grün-Weißen aus Baiershofen recht eindrucksvoll in die Frühjahrsrunde der Fußball-Kreisklasse West II. Die Truppe von Trainer Rainer Junghanns rangiert mit 25 Pluspunkten aktuell auf Platz sechs. Damit gibt sich SV-Teammanager Rainer Wiedemann zufrieden, wenngleich er mit dem Einstieg in die Saison 2022/23 etwas hadert: „Wir sind ganz schwach gestartet. Zu Saisonbeginn hat so manches bei uns einfach nicht gepasst.“ Immerhin hat sich die Mannschaft nach drei Auftaktniederlagen zusammengerauft und dann auch „Ergebnisse“ abgeliefert. Ein Verdienst auch von Coach Junghanns, der bereits im fünften Jahr im Angerdorf solide Arbeit abliefert.

Der 55-jährige Trainer hat bereits für die nächste Saison seine Zusage gegeben – und darüber ist man in der Abteilungsleitung glücklich. „Wir schätzen ihn hier beim Klub sehr wegen seiner menschlichen Art und profitieren von seiner Erfahrung. Kurz und knapp kann man sagen, da passt einfach das Gesamtpaket“, äußert sich Rainer Wiedemann lobend über den Trainer.

Zuweilen hat der Übungsleiter auch immer wieder mit Ausfällen im Kader anzukämpfen. Ein Kreuzbandriss setzt Bastian Kienle außer Gefecht und auch Peter Kaifer (Knie-OP) fällt für unbestimmte Zeit aus. Auf den jungen Sebastian Roßner kann der Coach unregelmäßig setzen und der langzeitverletzte Moritz Behringer versucht, wieder den Anschluss ans Team zu finden. Allrounder Jonas Fritz, der beruflich länger in Hamburg weilte, ist wieder zurückgekehrt und tut dem Kader gut.

Nachwuchsarbeit im Verbund mit der JFG Holzwinkel

Die Nachwuchsarbeit bei Grün-Weiß läuft im Verbund mit der JFG Holzwinkel. „Leider ist da in den nächsten Jahren nicht großartig was zu erwarten“, wie Rainer Wiedemann zu verstehen gibt. Da bleiben weiterhin seine beiden Brüder Martin (33) und Peter (39) gefragt, die trotz ihres gesetzten Kicker-Alters noch längst nicht die Stiefel an den berühmten Nagel hängen dürfen. Neben den beiden Strategen bilden für Trainer Rainer Junghanns Johannes Reitschuster, Fritz Jonas, Florian Weidner und Kapitän Gabriel Streil das Gerippe im Team. Das gibt den Jüngeren wie Daniel Feind, Christopher Rößle oder aber auch Johannes Kraft den nötigen Halt bei der Ausübung ihres Hobbys.

Im vereinseigenen Sportpark rührt sich neben den Fußballspielen eigentlich immer etwas. Entweder ruft Platzwart Dominik Fischer die Freiwilligen zu einem Arbeitsdienst oder es wird wie derzeit eine Überdachung der Sportheimterrasse angefügt. Mit dieser Maßnahme will sich der Verein bei Feiern nicht so sehr vom Wetter abhängig machen. Spätestens zum traditionellen Vatertagsfest sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Ein weiteres Standbein des Baiershofener Sportvereins sind die Theateraufführungen, die wegen Corona für drei Jahre pausieren mussten. Nach dem grassierenden Virus hat sich das Ensemble wieder zu Proben zusammengefunden und feiert zu den Osterfeiertagen mit Aufführungen ihre Premiere.

Der Auftakt der Fußballer in die Restrunde ist mit dem Auswärtserfolg in Haunsheim (1:4) gelungen und lässt für die nächsten Partien hoffen. Da warten immerhin lösbare Aufgaben gegen Scheppach (Sonntag, 15 Uhr, in Baiershofen) und Wasserburg.