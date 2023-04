Diskussionen um ein Tor, das keines war?

Plus Schiedsrichter sorgt beim 2:1-Sieg der SpVgg Deuringen im Stadtderby der A-Klasse West gegen die TSG Stadtbergen für Gesprächsstoff.

Mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg im Stadtberger Stadtderby bei der TSG Stadtbergen bleibt die SpVgg Deuringen in der Fußball-A-Klasse West am Spitzenduo dran.

Nachdem eine Viertelstunde lang nicht viel passiert war und sich beide Teams im Mittelfeld bekämpft hatten, sorgte Schiedsrichter Oliver Waizmann für den ersten Knalleffekt. Nach einem absichtlichen Handspiel eines Stadtberger Spielers hätte ein Deuringer Angreifer frei aufs Tor zugehen können, doch der Unparteiische pfiff den Gästen den Vorteil ab.