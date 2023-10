Fußball

07.10.2023

Ein Gegner mit einer kuriosen Bilanz

Plus Der TSV Dinkelscherben erwartet die Minimalisten des FC Heimertingen.

Mit einem „Gefühl der Zufriedenheit“ reiste der TSV Dinkelscherben am vergangenen Sonntag aus Egg zurück. Gegen den Aufstiegsanwärter verdienten sich die Lila-Weißen einen überraschenden Punktgewinn (2:2) und zeigten dabei eine gute Reaktion auf die zuvor deutliche 1:5-Schlappe in Oberstdorf. Mit etwas mehr Spielglück wäre vielleicht sogar ein Sieg drin gewesen - dafür hätte man seine Chancen aber noch konsequenter nutzen müssen.

Am 12. Spieltag der Bezirksliga Süd empfängt die Elf von Michael Finkel und Harald Fürst nun den FC Heimertingen in der GW-TEC ARENA, dessen bisherige Bilanz durchaus kurios erscheint. Die von Christoph Amann trainierten Unterallgäuer stehen auf dem drittletzten Platz und haben die mit Abstand wenigsten Tore (sieben an der Zahl) erzielt, spielten gleichzeitig aber auch schon sechsmal unentschieden und kassierten in zehn Spielen lediglich zehn Gegentreffer. Zum Vergleich: Der TSV Dinkelscherben steht mit einem Torverhältnis von 28:28 auf Tabellenrang sieben.

