Fußball

11.04.2023

Ein Tor entscheidet das Ortsderby

Plus Spitzenreiter SSV Neumünster demonstriert auch im Derby gegen den SV Baiershofen seine Heimstärke.

Über 250 Zuschauer verfolgten am Ostermontag ein spannendes und faires Derby zwischen dem SSV Neumünster und dem SV Grün-Weiß Baiershofen in der Kreisklasse West 2. Am Ende gab es einen verdienten 1:0-Sieg des Spitzenreiters. Der zehnte Heimsieg im zehnten Heimspiel.

250 Zuschauer sehen spannendes Spiel

Den letzten Punktspielsieg im Lokalderby gab es für Neumünster im Jahr 2017, seitdem gingen vier Duelle in Folge in der Liga Unentschieden aus. Dass sich diesmal vor allem die Heimelf viel vorgenommen hatte, konnte man gleich zu Beginn sehen. Mit hohem Pressing wurde der Gegner unter Druck gesetzt, während Baiershofen etwas tiefer agierte und den Gegner kommen lies. Da aber beide Teams fast das ganze Spiel über konzentriert verteidigten, konnte sich erstmal niemand viele aussichtsreiche Situationen erspielen. Auf Seiten der Heimelf hatte Fabian Schrodi in Halbzeit eins noch die beste Chance mit einem Distanzschuss, doch Keeper Haid machte sich ganz lang.

