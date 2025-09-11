Fußball ist Familiensache: So tickt Erlingens Kapitän Heiko Wolf

Wenn der SV Erlingen am Samstag im Derbykracher auf den TSV Herbertshofen trifft, geht es für Kapitän Heiko Wolf und sein Team um nicht weniger als den ersten Dreier in dieser Saison. Der 28-jährige Biberbacher, der als Unternehmensberater in der IT-Branche arbeitet, wird im Team „HW4“ genannt. „Ich teile meine Initialen und Trikotnummer mit Heiko Westermann, daher der Spitzname. Beim HSV hieß es über ihn: halb Mensch, halb Tier – HW4“, sagt der gebürtige Erlinger. Dass Wolf heute Kapitän des SVE ist, überrascht kaum, schließlich ist für ihn Fußball Familiensache: Vater Stefan stand bis 2022 noch selbst an der Seitenlinie, Bruder Fabian ist Spielertrainer beim SVE und Schwester Alina läuft für den SC Biberbach in der Landesliga Süd auf.

