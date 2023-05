Er soll frischen Wind in die Offensive bringen

Plus Dominik Bröll hat schnell wieder einen Verein gefunden und wird Spielertrainer bei einem Kreisklassisten.

Bisher ist er mit seinen Vereinen SV Erlingen und TSV Fischach immer auf dem grünen Rasen aufgestiegen. Diesmal steigt Dominik Bröll durch einen Vereinswechsel auf. Der 36-Jährige, dessen Engagement beim West-A-Klassisten SpVgg Deuringen erst vor wenigen Tagen überraschend zum Saisonende gekündigt wurde (wir berichteten), wechselt zur neuen Spielzeit zum Nordwest-Kreisklassisten SV Thierhaupten.

Dort soll mit dem Torjäger ein neuer Wind wehen. Er soll in der sehr jungen Offensive der Lechrainer für die notwendige Erfahrung und Leitung sorgen.