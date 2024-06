Fußball

18.06.2024

Erzrivalen in den Stauden bündeln die Kräfte

Zwei Vereine gemeinsam am Ball. Die Abteilungsleiter des TSV Fischach (Max Repasky/links) und des SSV Margertshausen (Marc Miehlich) freuen sich auf die kommende Saison, wenn die beiden Staudenklubs als Spielgemeinschaft an den Start gehen. Foto: Oliver Reiser

Plus Der SSV Margertshausen und der TSV Fischach machen gemeinsame Sache. Was die Verantwortlichen zur Spielgemeinschaft sagen.

Von Oliver Reiser

Für die älteren Mitglieder ist das, was gerade in den Stauden passiert, etwas so, als ob im Ruhrpott Borussia Dortmund und Schalke 04 gemeinsame Sache machen würden. Fast hundert Jahre blühte die Rivalität zwischen den beiden Vereinen SSV Margertshausen und TSV Fischach, im der kommenden Saison werden sie als Spielgemeinschaft Margertshausen/ Fischach auf Punktejagd gehen.

„Das wird der Trend der nächsten Jahre bei den Landvereinen sein. Leider“, das sagt Marc Miehlich, der Fußball-Abteilungsleiter des SSV Margertshausen. Dennoch ist er ein ein Befürworter der Spielgemeinschaft. „Wir haben schon in der Jugend und bei der Reservemannschaft gute Erfahrungen gesammelt. Deshalb ist es kein harter Cut“, so Miehlich. Man plane eine einjährige Phase des Kennenlernens, in der man einen guten Weg finden will, um die vorhandene Power der beiden Vereine auf den Rasen zu bringen.

