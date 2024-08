FC Augsburg gastiert auf dem Kaiserberg

Viele Fußball-Fans trauten ihren Augen und Ohren nicht, als am Mittwoch die Kunde die Runde machte, dass sich der Bundesligist FC Augsburg und der Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm am Donnerstag, 5. September, auf dem Kaiserberg in Dinkelscherben zu einem Benefizspiel gegenüberstehen werden. Anstoß ist um 17.30 Uhr. Die beiden Teams kicken zugunsten der Hochwasseropfer in der Reischenau-Gemeinde.

„Der Gedanke an ein Benefizspiel existiert schon länger“, berichtet Martin Mehr, der Abteilungsleiter des TSV Dinkelscherben, von Plänen, mit einer Kombination aus Fußballern des TSV Dinkelscherben und des TSV Zusmarshausen gegen den FC Augsburg anzutreten. Eine entsprechende Anfrage wurde über den aus Dinkelscherben stammenden FCA-Sponsor GW-TEC an den Bundesligisten gerichtet. „In der Vorbereitung hat es nicht mehr geklappt“, so Mehr. Kurz entschlossen veranstaltete man ein Benefizturnier mit den Mannschaften des TSV Dinkelscherben, dem TSV Zusmarshausen, SC Altenmünster und FC Horgau sowei einem launigen Elfmeterschießen der Bürgermeister. 4.500 Euro kamen damals zusammen.

„Dass es jetzt in der Länderspiele zu diesem absoluten Kracher kommt, damit haben wir gar nicht mehr gerechnet“, freut sich Martin Mehr, dass FCA-Geschäftsführer Michael Ströll das Unmögliche möglich gemacht hat. „Ich war selbst vor Ort in Dinkelscherben und konnte mir ein Bild von den immensen Schäden machen“, so Michael Ströll. „So entstand die Idee, in der Länderspielpause ein Benefizspiel zu veranstalten. Gemeinsam mit dem SSV Ulm hoffen wir am 5. September auf eine tolle Kulisse, um die vom Hochwasser betroffenen Menschen finanziell zu unterstützen.“

Welche Zugkraft dieses Spiel ausstrahlt, zeigte sich schon nach wenigen Stunden. „Auch die Ulmer haben in unserer Region zahlreiche Fans. Bereits am ersten Tag wurden rund 300 Tickets abgesetzt“, berichtet Martin Mehr, der gerade eine umfangreiche Schar an Helferinnen und Helfer innerhalb seines Vereins für dieses Topereignis rekrutiert. Bereits während des Totopokalspiels in Zusmarshausen wurden die Listen der Ordner, Kassierer, Griller und Bierzapfer ergänzt.

Tickets für die Partie gibt es ab sofort im FCA-Onlineshop (zuzüglich 2,50 Euro Versandgebühr) sowie in der FCA-Geschäftsstelle (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90). Je nach Verfügbarkeit wird dann am Spieltag noch eine Tageskasse geöffnet sein. „Es wird eine Obergrenze von 2.500 Zuschauern geben“, verkündet Martin Mehr. Und: „Wer nicht online bestellen möchte, kann auch bei uns im Sportheim des TSV Dinkelscherben am Donnerstag, 29. August, zwischen 19.30 und 21 Uhr sowie am Sonntag, 25. August, zwischen 14 und 14.30 Uhr Karten vor Ort kaufen.“ Ein Erwachsenen-Ticket kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre können das Testspiel für 5 Euro verfolgen.

Für den Veranstaltungstag wird auch ein kostenloser Bus-Shuttle eingerichtet. Ab 16 Uhr fährt zirka alle 15 Minuten ein Bus vom Bahnhof über die Haltestelle „Ortsmitte“ auf den Kaiserberg. Rückfahrten finden im gleichen Takt ab 19.30 bis 21.30 Uhr statt. Der TSV Dinkelscherben ist für den großen Fußballtag gerüstet.