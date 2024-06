Im vierten Anlauf soll es beim TSV Leitershofen klappen

Nach 20 Spielen ohne Niederlage haben dem TSV Leitershofen fünf Minuten zur Meisterschaft gefehlt. Ein „Joker“ soll mithelfen, den Aufstieg in die Kreisliga über die Relegation möglich zu machen.

Fünf Minuten haben dem TSV Leitershofen zur Meisterschaft in der Fußball-Kreisklasse Nordwest gefehlt. Dann gelang Christian Unger der 2:1-Siegtreffer für die SpVgg Auerbach-Streitheim beim SC Biberbach. Er machte damit die Rothtaler zum Titelträger und Aufsteiger in die Kreisliga. Der TSV Leitershofen hatte erneut das Nachsehen. Seit dem Abstieg aus der Kreisliga Augsburg am Ende der Saison 2018/19 versucht man, dorthin zurückzukehren. Nachdem man dreimal in Folge denkbar knapp gescheitert ist, sollte es in der dieser Saison endlich klappen. „Jetzt packen wir es halt über die Relegation“, sagt Florian Mayer, Abteilungsleiter und aktiver Spieler des TSV. Das erste Spiel steht am Donnerstag, 13. Juni, in Ecknach gegen den FC Gerolsbach an.

„Das ist schon bitter, wenn man 20 Spiele ungeschlagen übersteht und dann trotzdem nicht Meister wird. Wir hatten alles selber in der Hand und waren lange in der Verfolgerrolle, weil wir immer ein Spiel weniger hatten“, blickt Mayer zurück. Den Aufstieg habe man in den Partien gegen den SC Biberbach (0:1) und den TSV Ustersbach (2:3) mit zwei Niederlagen in Folge verspielt. „Letztendlich waren es aber auch zu viele Unentschieden.“

Unglücklich dann auch die Situation am letzten Spieltag. „Wir spielen bei Weltuntergang in Thierhaupten, Auerbach bekommt die Punkte geschenkt, weil Bärenkeller nicht antritt“, hätte sich Florian Mayer vor allem kommunikationstechnisch eine andere Lösung für dieses Katastrophenwochenende gewünscht.

Nun also der FC Gerolsbach. Der Aufsteiger aus dem Ort, der zwischen Aichach und dem oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm beheimatet ist, hat die Saison in der Kreisliga Ost mit 29 Punkten abgeschlossen und lief punktgleich mit dem TSV Firnhaberau als 13. der Tabelle ein. Erfolgreichster Torschütze war dabei Daniel Fischer mit 15 Treffern.

Ob es eventuell das Einzige ist, hängt davon ab, ob der entweder der BC Aichach oder die SpVgg Lagerlechfeld, die sich am Mittwoch in Gersthofen gegenüberstehen, den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Dann würde ein weiterer Platz in den Augsburger Kreisligen frei werden. Die endgültige Entscheidung darüber fällt aber erst am Samstag, wenn der Sieger dieser Partie auf den Gewinner des Spieles TSG Thannhausen – SG Alerheim trifft.

Mithelfen, dass der Sprung in die Kreisliga gelingt, soll auch wieder Mark Römer. Der ehemalige FCA-Torjäger spielt beim TSV Leitershofen in der AH und trainiert die E-Jugend, in der sein Sohn spielt. „Wir haben ihn einfach mal gefragt, ob er Bock hat. Und er hat zugesagt. Einen Joker mit dieser Erfahrung kann man immer brauchen“, sagt Florian Mayer über den mittlerweile 48-Jährigen.