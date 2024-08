Der Absteiger aus Neusäß startet mit einem Erfolg in die neue Saison

Mit einem komplett neuen Team starteten die Neusäßer in die neue Kreisklassen-Saison. Der neue Trainer Marko Simic hat aber gezeigt, dass er eine schlagkräftige Truppe zusammen hat, die vor allem technisch zum Saisonauftakt überzeugen konnte. Auch die neu hinzugekommenen Futsal-Regionalliga-Spieler vom TSV 1860 München wussten auf dem Rasen zu überzeugen. Marco und Marcel Jukic hielten im Mittelfeld den Laden zusammen und Teeo Pejazic konnte sogar einen Doppelpack schnüren.

Dabei hatten die Gäste aus Erlingen die erste gute Möglichkeit der Partie, als Mahir Halilovic im Neusässer Kasten nach 20 Minuten einen Freistoß von Erlingens Spielertrainer Fabian Wolf gerade noch um den Pfosten drehen konnte. Zehn Minuten später brachte ebenfalls ein Freistoß die erste gefährliche Aktin der Hausherren, doch SVE-Keeper Michael Kratzer konnte den abgefälschten Schuß von Marco Jukic parieren. Nach 33. Minuten konnte dann der aufgerückte Tomislav Rezo nach einem Eckball den ersten Fehler der Erlinger Abwehr zum 1:0 ausnutzen. Ind zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff hätte Luka Poljak eigentlich das 2:0 machen müssen als er aus bester Position über das Tor zielte.

Der TSV Neusäß ist vom Ausgleich nicht geschockt

Nach dem Wechsel merkte man den Gästen an, dass sie sich Einiges vorgenommen hatten und nach 56 Minuten gelang dem SV Erlingen nach einem klassischen Konter durch Fabian Wolf auch der nicht unverdiente Ausgleich. Doch der TSV Neusäß ging auf kuriose Weise wieder in Führung, nachdem Giteh Landing im Wegrutschen und abgefälscht zum glücklichen 2:1 für die Gastgeber traf. Die Vorentscheidung dann in der74. Minute durch Teeo Pejazic, der aus der Drehung zum 3:1 traf. Im Dauerregen im Lohwaldstadion war es dann wieder Teeo Pejazic, der in der 87. Minute nach einem Sahnepass von Giteh Landing zum 4:1-Endstand vollenden konnte.

Der Neusäßer Trainer Marko Simic sagte nach der Partie: „Natürlich ist es wichtig dass wir das erste Spiel mit der neuen Mannschaft gewonnen haben. Wir haben zwar noch nicht unsren besten Fußball gezeigt, aber das ist nach einer Vorbereitung, in der immer wieder Spieler gefehlt haben, auch schwierig. Wir haben noch zu viele Fehler gemacht aber wichtig ist es diese immer weiter abzustellen.“ Der SV Erlingen muss im ersten Spiel in der höheren Klasse Lehrgeld bezahlen, ohne jedoch chancenlos gewesen zu sein. (br-)