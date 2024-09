Schützenfest in Emersacker

Die Partie begann schon nach zwei Minuten denkbar unglücklich für die Hausherren, nachdem Niklas Landfried die Gäste früh in Führung gebracht hatte. Emersacker konnte dann das Spiel einigermaßen beruhigen und kam immer wieder durch gefährliche Versuche aus der Distanz von Dino Tuksar in die Nähe des Ausgleichs. Thierhaupten stand aber sehr sicher und konterte den FCE in der 22. Minute klassisch aus, sodass Luca Bensberg ohne Mühe auf 0:2 stellen konnte. In der 36. Minute war es wieder der stark aufspielende Thierhaupter Sturmtank Niko Schröttle, der seinen besser postierten Mitspieler Florian Kunz einsetzte und dieser hatte keine Probleme auf 0:3 zu stellen. Drei Minuten später sorgte Nilo Schröttle dann höchstpersönlich für das 0:4, als er eine mustergültige Flanke von Maximilian Gulden platziert ins gegnerische Tor köpfte.

Nach dem Wechsel bekamen die Besucher das gleiche Bild zu sehen, Thierhaupten war das bessere Team und kam immer wieder zu guten Chancen, die aber teilweise leichtfertig vergeben wurden. Nach einer Stunde zeigte der Schiedsrichter dann auf den Elfmeterpunkt, und Dino Tuksar verwandelte sicher zum Anschlußtreffer. Danach übten sich die Gäste wieder im Chancen vergeben und zur Strafe war es wieder Dino Tuksar, der in der 68. Minute mit einem platzierten Distanzschuß auf 2:4 stellte. Die Gäste wurden jetzt zusehendst nervöser und erlaubten sich unnötige Fehler. In der 80. Minute gab es wieder Elfmeter für den FC Emersacker, aber diesmal konnte Simon Wolf im Thierhaupter Gehäuse den Versuch von Dino Tuksar parieren. Doch das Spiel war immer noch nicht entschieden da der Unparteiische in der 83. Minute den dritten Strafstoß gegen Thierhaupten verhängte und den Abwehrchef Dominik Reinhardt auch noch für 10 Minuten vom Platz schickte. Peter Schußmann konnte den Ball erst im Nachschuß im Tor unterbringen und auf 3:4 stellen. Die Gäste aus Thierhaupten schafften es dann die letzten fünf Minuten in Unterzahl zu überstehen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Die Stimmen zum Spiel:

Ewald Gebauer (Trainer Emersacker): „Ich bin trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit meinem Team. Nachdem in der ersten Halbzeit fast jeder Schuss ein Treffer war haben wir uns nach der Pause zurück in die Partie gekämpft und eine sehr gute Leistung gezeigt. Gegen einen starken Gegner waren wir nach dem Wechsel das bessere Team.“

Matthias Kefer (Trainer Thierhaupten): „Nach der klaren Führung zur Pause sind wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachlässig geworden. Wir hättern das Spiel nach der Pause entscheiden müssen, sind aber teilweise ein zu lässig bei unseren Torchancen gewesen. Der Gegner war über 90 Minuten stark und am Ende mussten wir in Unterzahl noch um den Sieg zittern. Die erste Halbzeit war richtig gut, daran müssen wir uns orientieren.“

FC Emersacker: Meier; Kraus, Pelikan, Cho, Tuksar, Buchwald, Schußmann, Ohnheiser, Schluchter, Nerdinger, Förg (Kuchenbaur, Ullmann, Böck, Lahner, Hartwich)



SV Thierhaupten: Wolf; Schrettle, Gastl, Reinhardt, Landfried, Kunz, Hell, Bensberg, Kefer, Gulden, Schröttle (Nürnberger, Christl, Schacherl, Wiedemann, Liepert)

Tore: 0:1 Landfried (2.), 0:2 Bensberg (22.), 0:3 Kunz (36.), 0:4 Schröttle (39.), 1:4 Tuksar (60./Foulelfmeter), 2:4 Tuksar (68.), 3:4 Schußmann (85./Handelfmeter). - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Hajek (Viktoria Augsburg) - Besonderes Vorkommnis: Tuksar (Emersacker) verschießt Foulelfmeter (80.).