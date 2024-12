Überflieger und Enttäuschte in den Kreisklassen

Von „Erwartungen übertroffen“ bis „Enttäuschung pur“ reichen die Bewertungen für die insgesamt 17 Kreisklassisten, die in zwei Kreisen (Augsburg und Donau) in drei verschiedenen Ligen an den Start gehen. Die Bestnoten verdienten sich dabei der TSV Ustersbach und der SSV Neumünster-Unterschöneberg, die jeweils als Spitzenreiter überwintern. Unsere Bilanz verrät aber auch, wer als Dauerbrenner und Goalgetter die Erfolgsgaranten der einzelnen Mannschaften sind.

SSV Anhausen

Punkte/Tore 21 Punkte aus 14 Spielen, 33:20 Tore - Platz 8.

Höchster Sieg 10:1 gegen den VfR Foret.

Höchste Niederlage 0:3 gegen TSV Gersthofen II und TSV Neusäß.

Ballermänner „Oldie“ Alexander Micheler erzielte acht Treffer, Hannes Maletzke und Michael Duda je vier.

Dauerbrenner Hannes Maletzke bestritt alle 14 Spiele und verpasste dabei keine einzige Minute.

Fazit Nach einem Turbostart mit drei Siegen und 21:1 Toren geriet der Absteiger aus dem Tritt und verabschiedete sich mit zwei Niederlagen in die Winterpause. Hinter den Erwartungen!

SV Grün-Weiß Baiershofen

Punkte/Tore 17 Punkte aus 14 Spielen, 30:32 Tore - Platz acht in der Kreisklasse West 2.

Höchster Sieg 4:2 gegen TV Gundelfingen und SG WIttislingen/Ziertheim, 3:1 beim SV Aislingen.

Höchste Niederlage 0:4 bei Türk Genclerbirligi Günzburg.

Ballermänner Gabriel Streil (11) führt vor Peter Wiedemann (5) und dessen Bruder Martin Wiedemann (3).

Dauerbrenner Der 41-jährige „Methusalem“ Peter Wiedemann, Jonas Fritz, Gabriel Streil sowie Sebastian Liepert haben alle 14 Spiele mitgemacht. Auf zehn Spiele bringt es Florian Weidner, der zweimal die Rote Karte gesehen hat.

Fazit Die Hinrunde glich einer Achterbahnfahrt, weil man viele Punkte unnötig verschenkte. Das geht besser!

Biberbachs jüngste drei Niederlagen stimmen bedenklich

SC Biberbach

Punkte/Tore 22 Punkte aus 15 Spielen, 32:52 Tore - Platz 7.

Höchster Sieg 8:1 gegen VfR Foret

Höchste Niederlage 0:3 beim TSV Neusäß.

Ballermänner Lukas Huber hat elf Treffer gelandet, Sebastian Sinninger deren sieben.

Dauerbrenner Tristan Radoki und Fabian Meisinger haben alle 15 Spiele absolviert. Jakob Gerstmayr, Felix Körner, Martin Bader und Ernad Curan je 14.

Fazit Gegen Ende einer soliden Vorrunde wäre man mit drei Niederlagen in Folge fast ins Trudeln gekommen. Das geht besser!

TSV Dinkelscherben II

Punkte/Tore Neun Punkte aus 15 Partien, 28:50 Tore - Platz 13 (Abstiegsrelegation).

Höchster Sieg 6:2 gegen FC Langweid.

Höchste Niederlage 0:6 beim TSV Leitershofen.

Ballermänner Elias Seibold hat sechs Treffer erzielt.

Dauerbrenner Martin Hauser hat alle 15 Spiele mitgemacht, Maximilian Fuchs und Korbinian Erdt jeweils 14.

Fazit Das zweite Jahr ist immer das schwerste. Und so tut sich die TSV-Reserve ziemlich schwer. Hinter den Erwartungen!

FC Emersacker

Punkte/Tore 16 Punkte aus 15 Spielen, 32:42 Tore - Platz 11.

Höchster Sieg 6:2 gegen TSV Dinkelscherben II.

Höchste Niederlage 2:7 beim TSV Leitershofen, 0:5 gegen TSV Neusäß.

Ballermänner Felix Schluchter (11), Peter Schußmann, Andreas Nerdinger (je 6) haben 23 der insgesamt 32 Treffer erzielt.

Dauerbrenner Felix Schluchter hat in allen 15 Spielen keine Minute verpasst. Peter Schußmann und Dieter Cho waren ebenfalls 15 Mal im Einsatz.

Fazit Der FCE quält sich durch den Ligaalltag, leistete sich sogar fünf Pleiten in Folge. Das geht wesentlich besser!

Dem VfR Foret hilft nur ein Wunder

SV Erlingen

Punkte/Tore 20 Punkte aus 14 Spielen, 30:35 Tore - damit belegt der Aufsteiger Platz 9.

Höchster Sieg 4:1 gegen SV Gablingen.

Höchste Niederlage 0:5 gegen SSV Anhausen.

Ballermänner Die Spielertrainer Fabian Wolf (7) und Christoph Wagemann (5) sowie Patrick Wagner (5).

Dauerbrenner Torhüter Michael Kratzer hat alle 14 Spiele von der ersten bis zur letzten Minute mitgemacht. Labrik Makshana, Heiko Wolf und Christoph Wagemann waren je 13 Mal im Einsatz.

Fazit Der Aufsteiger hatte Startschwierigkeiten und verlor die ersten fünf Spiele. Mittlerweile aber hat sich der SVE gefestigt. Voll auf Kurs!

VfR Foret

Punkte/Tore Nur 5 Punkte aus 14 Spielen, die wenigsten Tore erzielt (16) und die meisten kassiert (53) - damit Schlusslicht der Kreisklasse Nordwest.

Höchster Sieg Das 3:2 bei der SG Thierhaupten/Baar war der einzige Sieg des VfR.

Höchste Niederlage 1:10 beim SSV Anhausen.

Ballermänner Asmir Smajic (4) und Gökhan Basalan (3).

Dauerbrenner Ahmet Sakarya hat 13 von 14 Spielen mitgemacht.

Fazit Auf den neuen Trainer Özkan Karaman wartet eine Mammutaufgabe. Den VfR kann wohl nur ein Wunder vor dem Abstieg retten. Enttäuschung pur!

SV Gablingen

Punkte/Tore 17 Punkte, 23:33 Tore - Platz 10.

Höchster Sieg 4:1 beim VfR Foret.

Höchste Niederlage 0:6 beim SSV Anhausen.

Ballermänner Stefan Schnurrer (8), Maximilian Krainik (4).

Dauerbrenner Johannes Kiechl hat 14 von 15 Spielen absolviert, Hannes Depner, Stefan Schnurer und Mario Schilling je 13.

Fazit Der letztjährige Aufsteiger kommt dieses Jahr nicht so wirklich in die Puschen. Das geht besser!

Gersthofen ist der beste Aufsteiger

TSV Gersthofen II

Punkte/Tore 27 Punkte aus 15 Spielen, 33:32 Tore - damit ist man auf Platz vier bester Aufsteiger.

Höchster Sieg 4:1 gegen FC Emersacker und beim VfR Foret, 3:0 gegen SSV Anhausen.

Höchste Niederlage 0:5 beim TSV Neusäß.

Ballermänner Metus Curkoli führt mit 14 Treffern die interne Torschützenliste an.

Dauerbrenner Christoph Pelger hat alle 15 Spiele absolviert, Erva Özel ind Lukas Rostan je 13.

Fazit Der Aufsteiger spielt eine hervorragende Rolle. Voll auf Kurs!

FC Langweid

Punkte/Tore 12 Punkte aus 15 Spielen, 37:44 Tore - Platz 12.

Höchster Sieg 5:1 gegen den FC Emersacker und VfR Foret.

Höchste Niederlage 2:6 beim TSV Dinkelscherben II, 0:4 beim TSV Ustersbach.

Ballermänner ´Christoph Werner (12), Michael Seitz (10) und Mario Zuljevic (6).

Dauerbrenner Torhüter Robin Franclik hat in 15 Spielen keine Minute versäumt. Patrick reilich war 14 Mal am Start.

Fazit Der FCL brachte seine PS bisher noch nicht wirklich auf den Rasen. Hinter den Erwartungen!

Der TSV Leitershofen und der TSV Neusäß zählen zu den Spitzenteams der Kreisklasse Nordwest. Hier stemmen sich Mahir Halilovic Drazen Bilogrevic und David Mitrovic dem Leitershofer Markus Wieland (rechts) entgegen.

TSV Leitershofen

Punkte/Tore 30 Punkte aus 15 Spielen, 41:24 Tore - Platz zwei.

Höchster Sieg 6:0 gegen TSV Dinkelscherben II.

Höchste Niederlage Das 2:3 gegen den TSV Gersthofen II war die erste und einzige Niederlage.

Ballermänner Dennis Kügle und Aharon Schmid haben jeweils acht Treffer erzielt.

Dauerbrenner Mit Fabian Zimmermann, Tobias Mayer, Felix Zimmermann, Benedikt Gerstmeier und Aharon Schmid haben fünf Spieler 13 von 14 Partien absolviert.

Fazit 14 Spiele ist der TSV in der Herbstrunde ungeschlagen geblieben. Erst im letzten Match vor der Winterpause gab es die erste Niederlage. Voll auf Kurs!

Neumünster/Unterschöneberg ist auf Kurs

SG Margertshausen/Fischach

Punkte/Tore 17 Punkte aus 13 Spielen mit einer miserablen Tordifferenz von 21:45 bedeuten den elften Tabellenplatz in der Kreisklasse Süd, der gerade noch zum direkten Klassenerhalt reichen würde.

Höchster Sieg 5:1 gegen TSV Bobingen II.

Höchste Niederlage 0:8 beim TSV Göggingen, 0:7 beim FSV Inningen.

Ballermänner Daniel Hafner (6), Daniel Holl, Marco Koschany (je 3).

Dauerbrenner Daniel Holl, Daniel Hafner und Daniel Mairhörmann haben zwölf von 13 Spielen mitgemacht.

Fazit Die Spielgemeinschaft kommt nicht in die Gänge. Trainer André Mayr hat deshalb sein Amt zur Verfügung gestellt. Im neuen Jahr sollen es Christian und Markus Jenik richten. Hinter den Erwartungen!

SSV Neumünster/Unterschöneberg

Punkte/Tore Mit 33 Punkten aus 14 Spielen überwintert der SSV auf Platz eins der Kreisklasse West 2. Mit 49 Toren hat man die meisten geschossen, mit 18 Gegentreffer die wenigsten kassiert.

Höchster Sieg 6:0 gegen SG Bächingen/Medlingen und SG Röfingen/Mönstetten/Konzenberg.

Höchste Niederlage 1:4 gegen SV Villenbach.

Ballermänner Die Brüder Fabian Schrodi (14) und Pascal Schrodi (7) sind auch in dieser Saison die Top-Goalgetter. Franz Behmer, Christian Wink und Valentin Jauman haben je fünfmal getroffen.

Dauerbrenner Mit Pascal Schrodi, Jürgen Litzel, Dominik Füßmann., Fabian Schrodi, Daniel Kränzle und Christian Wink haben gleich sechs Kicker alle 14 Spiele absolviert.

Fazit Der nochmals mit Bezirksliga-Erfahrung verstärkte SSV macht keine halben Sachen und hat bei elf Siegen und drei Niederlagen kein Unentschieden auf dem Konto. Voll auf Kurs!

Sebastian Müller (am Ball) und Daniel Kränzle stehen mit dem SSV Neumünster an der Spitze der Kreisklasse West 2. Im Derby gegen den SV Grün-Weiß Baiershofen gab es einen 3:1-Sieg.

TSV Neusäß

Punkte/Tore 29 Punkte aus 14 Spielen, die meisten Tore geschossen (44), die wenigsten kassiert (16) - der Absteiger, der sofort wieder hoch will, liegt auf Platz drei in Lauerstellung.

Höchster Sieg 5:0 gegen TSV Gersthofen II und beim FC Emersacker.

Höchste Niederlagen 3:4 beim TSV Täfertingen, 2:3 gegen TSV Ustersbach und 0:1 beim SV Gablingen

Ballermänner Teeo Pejazic (14), Yaya Bayo (13) und Giteh Landing (10) zeichneten für 37 von 44 Treffern verantwortlich.

Dauerbrenner Marcel Jukic und Mahir Halilovic haben alle 14 Spiele von der ersten bis zur letzten Minute mitgemacht.

Fazit Die völlig runderneuerte Truppe des Kreisliga-Absteigers mit ihren aus München importierten Futsal-Spezialisten wird ihrer Favoritenrolle gerecht. Voll auf Kurs!

TSV Ustersbach überrascht in der Kreisklasse Nordwest

TSV Täfertingen

Punkte/Tore 26 Punkte aus 15 Spielen, 36:26 Tore - Platz 5.

Höchster Sieg 6:1 gegen TSV Dinkelscherben II.

Höchste Niederlage 0:3 gegen FC Emeracker und SC Biberbach.

Ballermänner Neuzugang Julien Jaremkow (9) trifft auch in der Kreisklasse. Ihm folgen Vasile Catalin Isaila (7) sowie Robert Markovic-Mandic und Mohamed Toure mit jeweils sechs Treffern.

Dauerbrenner Torhüter Ante Titlic und Abwehrspieler Dennis Tusch haben in 15 Spielen alle möglichen 1.330 Minuten auf dem feld verbracht. Je 14 Mal waren Tobias Kössele, Mohames Toure und Robert Markovic-Mandic am Ball.

Fazit Für einen absoluten Spitzenplatz ist die gut verstärkte TSV-Truppe noch zu inkonstant. Da geht noch mehr!

SG Thierhaupten/Baar

Punkte/Tore 23 Punkte aus 15 Spielen, 31:24 Punkte, damit liegt der vermeintliche Aufstiegsanwärter nur auf Platz sechs. Höchster Sieg 5:1 gegen den TSV Ustersbach, 4:0 gegen TSV Gersthofen II.

Höchste Niederlage 1:5 beim TSV Neusäß.

Ballermänner Max Schacherl (11), Niko Schröttle (7).

Dauerbrenner Torhüter Simon Wolf und Florian Kunz waren in allen 15 Spielen dabei. Luca Bensberg und Niko Schröttle je 14 Mal.

Fazit Mit etlichen Bezirksligaspielern verstärkt war die SG als Aufstiegskandidat gestartet. Doch man verlor nicht nur gegen die direkten Mitkonkurrenten sondern auch gegen Schlusslicht VfR Foret. Weit hinter den Erwartungen!

Trotz namhafter Akteure wie Ex-Profi Dominik Reinhardt (links) und Spielertrainer Niko Schröttle will es bei der SG Thierhaupten/Baar nicht wirklich laufen.

TSV Ustersbach

Punkte/Tore 31 Punkte aus 15 Spielen, 35:27 Tore - überraschend überwintern die Blau-Gelben an der Tabellenspitze der Kreisklasse Nordwest.

Höchster Sieg 4:0 gegen den FC Langweid.

Höchste Niederlage 1:5 bei SG Thierhaupten/Baar.

Ballermänner Dennis Biber, der in 15 Spielen 16 Treffer erzielt hat, ist der Erfolgsgarant schlechthin. Daniel Neu (7) und Mehmet Sentürk (3) folgen mit großem Abstand.

Dauerbrenner Dennis Biber hat als einziger alle 15 Spiele absolviert. Thomas Habla, Tobias Eschey, Ismail Ahmed und selami Murseli waren je 14 Mal im Einsatz.

Fazit Trotz vier Niederlagen stehen die Gelb-Blauen zur Winterpause auf dem Platz an der Sonne. Erwartungen übertroffen!