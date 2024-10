Auerbach kommt in der Kreisliga unter die Räder

Die Spielvereinigung Auerbach-Streitheim ging nach einem Platzverweis beim Tabellenführer der Kreisliga Augsburg unter, während Zusmarshausen, Welden, Westheim siegen.

Kreisliga Augsburg: Zusmarshausen, Welden und Westheim siegen

SV Ottmarshausen – TSV Zusmarshausen 0:3 (0:2)

Zu einem am Ende souveränen 3:0-Auswärtssieg kam der TSV Zusmarshausen beim SV Ottmarshausen.Nach elf Minuten brachte Tobias Müller die Gäste in Führung. Nur zwei Minuten später legte Moritz Schönwälder nach. Selbiger Akteuer war es auch, der in Durchgang zwei mit dem 3:0 den deckel auf die Partie machte drauf macht. (AZ)

SpVgg Langerringen – SpVgg Auerbach-Streitheim 10:1 (3:1)

Nicht den Hauch einer Chance hatte die SpVgg Auerbach-Streitheim bei der SpVgg Langerringen und verlor am Ende zweistellig. Andreas Hirschner eröffnete den Torreigen für den Spitzenreiter (18.). Dann sah Auerbachs David Schöneberg wegen absichtlichen Handspiels den Roten Karton. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lukas Müller für Langerringen (38.). Auch die Gäste bekamen einen Elfmeter zugesprochen – Samet Kurt verwandelte (42.). Die Hoffnung währte aber nur kurz. Die Heimelf markierte noch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch Robin Keiß das 3:1. Langerringens 10:1-Kantersieg sicherten im zweiten Abschnitt Bastian Renner (47. und 57.), David Breuer (52.) und Fabian Köbler (74.), Müller (81.), Hirschner (86.) sowie Keiß (90.). (AZ)

TSV Welden – FC Kleinaitingen 2:1 (0:1)

Philipp Schuster avancierte zum Mann des Tages und sicherte dem TSV Welden mit dem 2:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit drei verdiente und wichtige Zähler im Kellerduell gegen den FC Kleinaitingen. Zuvor gingen die Gäste durch Florian Schrettle (39.) in Führung. Welden blieb in der Folge ruhig und bestimmte das Geschehen, kam zunächst durch Robin Schäfer zum 1:1-Ausgleich (73.), ehe sich der TSV am Ende den Heimsieg sicherte. (cav)

SpVgg Westheim – TSV Pfersee 3:0 (0:0)

Die Spielvereinigung Westheim hat sich vor heimischer Kulisse verdient gegen den TSV Pfersee durchgesetzt. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang besorgte Stefan Strehler vier Minuten nach dem Seitenwechsel die Führung für das Heimteam und legte in der 62. Spielminute mit seinem dritten Saisontor nach. Jonas Reisinger erzielte acht Minuten später seinen ersten Saisontreffer zum 3:0-Endstand. (AZ)

TSV Diedorf – Kissinger SC 1:1 (1:0)

Mit einem gerechten 1:1-Remis endete die Partie des TSV Diedorf gegen den Kissinger SC. Florian Sandner brachte die Heimelf nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Ein TSV-Eigentor (61.) sicherte dem KSC das 1:1 und den Auswärtspunkt. (AZ)

Kreisliga West: Altenmünster verspielt den Sieg

SV Scheppach - SC Altenmünster 2:2 (2:2). Der SC Altenmünster hat den Sieg beim Aufsteiger SV Scheppach liegen lassen. Ob Marco Kalkbrenner, Stefan Kirchberger, Michael de Souza Wolf oder Niklas Rigel, jeder einzelne von ihnen hatte im zweiten Durchgang den Siegtreffer auf dem Fuß. Halbzeit eins verlief ausgeglichen mit zweimaliger Führung für die Hausherren. Für Altenmünster war zweimal der diesmal sehr spielfreudige Niklas Rigel zur Stelle und traf in der 11. und 45. Minute. (her)

Kreisliga Nord: Auch Ehingen/Ortlfingen spielt Remis

SV Ehingen/Ortlfingen - TSV Monheim 2:2 (1:2). Beim Aufsteigerduell wurde kurzfristig das Heimrecht getauscht und so hatte der SV EO ein überraschendes Heimspiel. Für die Gäste aus Monheim begann das Spiel optimal. In der dritten Spielminute verwandelte Lukas Felbinger einen Freistoß an der Strafraumgrenze zur Führung. Ehingen hatte mehr Spielanteile, Monheim agierte mit Kontern und war in der 37. Spielminute durch Edison Lapo erneut erfolgreich. Den Ehingern gelang mit dem Halbzeitpfiff der Anschlusstreffer. Max Ostermeier traf per Kopf. Nach der Pause erwischte der SV EO den besseren Start und Chris Birthelmer konnte ausgleichen (52. Minute). Im Anschluss versuchten beide Aufsteiger das Spiel auf ihre Seite zu ziehen, letztlich war das Unentschieden aber das gerechte Endergebnis. (muerai)