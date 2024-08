Erster Diedorfer Sieg

Lediglich der TSV Diedorf kann nach dem Auftakt in die englische Woche zufrieden sein. Der TSV Ottmarshausen und die SpVgg Westheim verlieren deutlich, der TSV Zusmarshausen verliert nach spätem Gegentreffer.

Kissinger SC-TSV Zusmarshausen: 2:1 (0:1) Der TSV startete gut in das Auswärtsspiel beim Kissinger SC. Nach nur 10 Minuten bediente Jakob Wiedemann Tim Wilde, welcher die Zusmarshausener in Führung schoss. Die anschließende Überlegenheit konnten die Grün-Weißen allerdings nicht auf die Anzeigetafel bringen. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld war die Abwehr des TSV unsortiert, was der frisch eingewechselte Lukas Schulz ausnutzte und in der 67. Minute ausglich. In einer anschließend konnte Roman Große in der 84. Minute den Lucky Punch für den KSC erzielen. (nff)

SV Schwabegg-TSV Diedorf: 1:2 (0:0) Lange sah es nicht danach aus, als würde der TSV Diedorf beim SV Schwabegg drei Punkte mitnehmen. In der 63. Minute brachte Tobias Schneider seinen bis dato unterlegenen TSV in Führung. Mit der 0:2 Führung in der 90. Minute durch Maximilian Mayer schien die Partie entschieden, Benedikt Rehm konnte mit seinem Anschlusstreffer aber nochmal für Spannung sorgen. Trotz kurzem Zittern durfte der TSV den ersten Saisonsieg feiern. (rony)

TSV Merching-SV Ottmarshausen: 4:0 (1:0) Der SV Ottmarshausen bleibt auch im zweiten Spiel der Saison ohne Punktgewinn. Die Gäste gingen in der 21. Spielminute durch Andreas Lachner in Führung, zuvor musste die Partie wegen eines Gewitters pausiert werden. In der 80. Minute erhöhte Julian Schmid undspätestens nachdem Saffet Yildirim nach 88 Minuten auf 3:0 erhöhte war die Partie entschieden. Nach einem Strafstoß erzielte Mike Fleps in der 90. Minute den 4:0 Endstand. (uma)

SpVgg Langerringen-SpVgg Westheim: 6:1 (3:1)

Die Westheimer erlebten gegen die SpVgg Langerringen einen Tag zum Vergessen. In der ersten Minute traf Ömer Özturk zur Führung für Langerringen, Enzo Laucello glich allerdings im Gegenzug aus. Danach nahm das Unheil für Westheim seinen Lauf. Nach Toren von Lukas Müller (22., 70.), Fabian Köbler (38.) und Yannick Keiß (72., 75.) endete das Spiel mit 6:1. (fabs)