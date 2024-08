Mering und Mölders lassen Westheim keine Chance

TSV Welden – TSV Merching 0:0

Nach kampfbetonten 90 Minuten sicherte sich der TSV Welden durch eine Nullnummer gegen den TSV Merching den ersten Zähler am ersten Spieltag. Die Gäste hatten in Abschnitt eins die besseren Chancen, scheiterten jedoch immer wieder am glänzend aufgelegten Welden-Keeper Paul Greiner. In Durchgang zwei hatten die Gastgeber mehr vom Spiel. Da auch Weldens Moritz Vermeulen in Minute 67 per Kopf hauchdünn vergab, blieb es am Ende beim gerechten 0:0. (cav)

SpVgg Westheim – SV Mering II 2:5 (0:3)

Bereits nach 15 Minuten war die Partie aus Westheims Sicht gelaufen. Simon Stiegelmair, Maximilian Kless und wiederum Stiegemair brachten Merings Zweitvertretung – bei der Vater Sascha gemeinsam mit Sohnemann Noah Möders aufliefen – mit 3:0 in Führung. Danach schaltete der SVM einen Gang zurück, kam kurz nach Wiederanpfiff zum 4:0 – Torschütze erneut Stiegelmair, dem damit sein Hattrick gelang. Die SpVgg Westeheim konnte in der Folge durch Enzo Laucello und Lucas Schmidt Ergebniskosmetik betreiben, ehe in Minute 76 Moritz Neumann den 2:5-Endstand markierte. (AZ)

TSV Ziemetshausen - TSV Pfersee 2:0 (1:0)

Die Partie begann mit einer zerfahrenen Anfangsphase ohne sehenswerte Möglichkeiten. Die erste Großchance ließ bis zur 38. Minute auf sich warten, als Tim Wilde den Ball nach Vorarbeit von Luca Jaskolka nur knapp über den Kasten von Pfersee-Keeper Christian Kolbe setzte. Kurz vor der Pause profitierte Lorenz Helmschrott von einer unübersichtlichen Situation im Strafraum der Gäste und schob nach einem Eckball zum 1:0 für die Autobahner (45.) ein. Im zweiten Durchgang war der TSV Zusmarshausen die spielstärkere Mannschaft und erhöhte allmählich den Druck. Christian Miller und Luca Jaskolka verpassten knapp, während Raif Husic eine Freistoßchance des TSV Pfersee in der 85. Minute späktakulär vereitelte. Kurz vor dem Ende kam Christian Miller nach sehenswerter Vorarbeit von Dejan Kos aus 15 Metern zum Abschluss und vollendete zum 2:0-Endstand. (tomü)

Ottmarshausen verliert knapp

TSV Diedorf – SpVgg Langerringen 2:4 (2:1)

Der Ligafavorit aus Langerringen begann stark und hatte in den ersten fünf Minuten eine gute Chance durch Nico Köbler und Ömer Öztürk traf den Pfosten. Aber dann schlugen die Platzherren mit gnadenloser Effizienz zurück. Mit einem Doppelschlag gingen sie mit 2:0 durch Maximilian Mayer und Tobias Schneider in Führung. Diedorf hatte noch einige gute Chancen und die Gäste konnten erst kurz vor der Pause wieder Akzente setzen. Bei einem Foul an Lukas Müller gab es Elfmeter, den er selbst sicher zum 2:1-Pausenstand verwandelte. Nach der Pause verhalf der SpVgg ein Lapsus des Diedorfer Keepers Tobias Rüger zum Ausgleich. Er unterlief einen hohen Ball und Nico Köbler konnte ihn ins leere Tor schieben. Nun dominierte Langerringen die Partie eindeutig und die Torraumszenen häuften sich auf Diedorfer Seite. Bei einer Ecke von David Breuer stieg Lukas Müller höher als der Torwart, sein Kopfball ging an die Latte, aber im „Rebound“ war er wieder mit dem Kopf zur Stelle und drückte den Ball zum 2:3 ins Netz. Nach weiteren nicht genutzten Chancen war es David Breuer, der mit einem beherzten Flachschuss aus 18 Metern den 2:4-Endstand herstellte. (rony)

SV Ottmarshausen - Kissinger SC 0:1 (0:0)

In einer von beiden Seiten hoch engagngiert geführten Partie bei subtropischen Temperaturen unterlag der SVO nur knapp den Gästen aus Kissing. Kissing begann das Spiel zunächst aggressiver, liefen hoch an und setzten die Heimelf in den ersten 15 Spielminuten stark unter Druck. Nicht übberraschend brannte es daher mehrmals vor Daniel Kölbls Tor. Nach dem der SVO diese Sturm-und Drang-Zeit der Gäste überstanden hatten, arbeitete er sich mehr und mehr in die Partie ein. Einen Freistoß von Danijel Milicevic konnte der Gästekeeper sodann in der 31. Spielminute gerade noch zur Ecke lenken. Die letzten Spielminute bis zum Pausenpfiff gestaltete sich anschließend angesichts vieler Fouls als sehr zerfahren. Nach Wiederanpfiff sahen die Zuschauer ein abwechslungsreiches Spiel auf Augenhöhe. Nach dem aus dem Spiel heraus beide Seiten ihre guten Gelegenheiten nicht verwerten konnte, war es ein Standard in der 80. Spielminute, der das Spiel entschied. In dieser gelang es Jascha Gölitzer nach einem Freistoß den Ball im Tor des SVO unterzubringen .Der SVO warf hierauf noch einmal alles nach vorne und hatte nun eindeutig das Zepter in der Hand. Die Gäste verteidigten mit Mann und Maus und brachten glücklich die 0:1 Führung über die Zeit. (uma)