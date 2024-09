TSV Diedorf siegt im Krimi gegen Welden

TSV Diedorf – TSV Welden 4:3 (0:0). Der TSV Diedorf behielt in einem Krimi gegen den TSV Welden am Ende alle drei Zähler zuhause. Nach torlosen ersten 45 Minuten ging es im zweiten Durchgang richtig rund – und immer hin und her. Tobias Endres brachte die Hausherren 1:0 in Front (47.), Moritz Vermeulen egalisierte (50.). Dennis Sönnichsen schoss das 2:1 für Diedorf, Benjamin Hasse den erneuten Weldener Ausgleich (76.). Dann war es Florian Sandner, der die Heimelf wieder in Führung brachte (82.), ehe wiederum Haase für die Gäste erfolgreich war (86.). Für den Schlusspunkt, dem Diedorfer 4:3, musste letztlich ein Eigentor herhalten. (AZ).

SpVgg Auerbach-Streitheim – SV Hammerschmiede 1:6 (0:4). Weiter ohne Punkte bleibt die SpVgg Auerbach-Streitheim. Zuhause gegen den SV Hammerschmiede setzte es diesmal eine deftige und verdiente 1:6-Klatsche. Für die Gäste trafen Bernd Marcksteiner (20.), Fabian Frieser (81.), sowie je zweimal Stefan Winterhalter (24. und 33.) und Luca Gießer (31. und 63.). Den Auerbacher Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4 besorgte Ansumana Sankareh (61.) (AZ).

SV Ottmarshausen – SV Schwabegg 3:0 (2:0). Die Gäste vom SV Schwabegg erspielten sich leichte Vorteile und hatte in der 10 Minute die Chance in Führung zu gehen, scheitern aber in aussichtsreicher Position. Einen schnellen Angriff des SVO schloss Marco Spengler eiskalt zum 1:0 ab. Ab jetzt hatte die Heimmannschaft das Spiel im Griff und konnte erneut durch Spengler auf 2:0 erhöhen. Die endgültige Entscheidung fiel dann kurz nach der Halbzeit als Spengler seinen persönlichen Hattrick komplettierte und das Spiel mit dem 3:0 entschied. (AZ).

SpVgg Langerringen - TSV Zusmarshausen 3:1 (0:1). Der TSV Zusmarshausen musste sich bei der SpVgg Langerringen 3:1 geschlagen geben. Dabei starteten die Gäste besser und gingen nach einer halben Stunde durch Luca Jaskolka in Führung. Im zweiten Durchgang war es Langerringens Bastian Renner, der mit einem lupenreinen Hattrick die Partie drehte. (AZ)

Sv Ehingen/Ortlfingen zahlt Lehrgeld in der Kreisliga Nord

FSV Buchdorf/Daiting – SV Ehingen Ortlfingen 5:0 (2:0). Der FSV Buchdorf/Daiting war für den Aufsteiger eine Nummer zu groß. Zwar kam Ehingen gut ins Spiel und erarbeitete sich auch torgefährliche Situationen. Doch die Heimelf war über Konter brandgefährlich. Gästetorhüter Julian Grohall musste zweimal in höchster Not klären, ehe er dann doch von Buchdorfs Sturmführer Simon Lux zur Führung überwunden wurde (24.). Kurz vor der Pause war es erneut Lux, der zum 2:0 Pausenstand traf. Direkt nach der Pause zog Buchdorf Ehingen den Stecker. Nach einem Freistoß nickte Marius Schmid zur Vorentscheidung ein. Ehingen leistete sich in der Folgezeit hohe Ballverluste, welche die Heimelf eiskalt ausspielte. Simon Lux (56. Min.) und Nikolai Kaster (61. Min.) markierten den 5:0-Endstand. (AZ).

Kreisliga West: Altenmünster spielt remis

SC Altenmünster – SpVgg Wiesenbach 3:3 (0:2). Ein leistungsgerechtes Remis gab es im Verfolgerduell der Kreisliga West zwischen dem SC Altenmünster und SpVgg Wiesenbach. 160 Zuschauer sahen dabei einen offenen Schlagabtausch mit Abwehrschwächen auf beiden Seiten. Als die Gastgeber nach der Pause Manfred Glenk und Niklas Rigel einwechselten, kam das Spiel der bis dato schwächelnden Walter-Truppe auf Touren. Glenk erzielte bereits nach vier Minuten den 1:2-Anschlusstreffer. Und als ein abgefälschter Freistoß von Pascal Henne zum 2:2 im Wiesenbacher Kasten einschlug (57.), war die 2:0-Pausenführung der Gäste durch Jannik Müller (12.) und Julian Schmid (28.) dahin. Der SCA musste allerdings erneut einen Rückschlag durch das 2:3 von Noah Schnitzler wegstecken (65.): Tim Gruber erzielte den 3:3-Ausgleich nach 70 Minuten. Und in der Nachspielzeit hätte sich die SpVgg nicht beklagen können, wenn Schiedsrichter Andreas Naumann (FC Langweid) nach Foul an Michael de Souza Wolf auf Elfmeter entschieden hätte. (her)