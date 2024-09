Vorfreude auf den Härtetest beim Ligaprimus

Am kommenden Wochenende steht in der Kreisliga Augsburg der sechste Spieltag auf dem Programm. Der SV Ottmarshausen eröffnet am Freitagabend gegen Aufsteiger Schwabegg (18.45 Uhr), bevor der TSV Diedorf nach einem spielfreien Wochenende den TSV Welden empfängt (So, 15 Uhr). Der formstarke TSV Zusmarshausen will seine Siegesserie beim Bezirksliga-Absteiger Langerringen fortsetzen (So, 17.30 Uhr), während die SpVgg Auerbach-Streitheim im Rothtal auf erste Punkte gegen den SV Hammerschmiede hofft (So, 15 Uhr). Bei der SpVgg Westheim kann am spielfreien Wochenende regeneriert werden.

Tobias Müller