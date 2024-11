Zitterpartien vor der Winterpause

In der Kreisliga Augsburg stehen am 17. Spieltag richtungsweisende Partien auf dem Programm: Mit etwas Schützenhilfe des SV Ottmarshausen, der bereits am Samstag den TSV Merching empfängt (14 Uhr), könnte der TSV Zusmarshausen am Sonntag gegen den Kissinger SC auf Rang zwei vorrücken (14 Uhr). Der TSV Diedorf hofft gegen Aufsteiger Schwabegg auf Wiedergutmachung, während bei den Spielvereinigungen aus Westheim (gegen Langerringen) und Auerbach-Streitheim (beim TSV Welden) im Tabellenkeller jeder Punkt zählt (So, 14 Uhr).

Kreisliga Augsburg: Zusmarshausen hofft auf Ottmarshausen

TSV Zusmarshausen – Kissinger SC. Nach einem umkämpften 3:1-Auswärtssieg beim TSV Pfersee hat der TSV Zusmarshausen den Relegationsplatz wieder ins Visier genommen. „Was in der Schlussphase passiert ist, hat mich stolz gemacht. Mit viel Kampf haben wir das Ding nach Hause schaukeln können“, resümiert Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler. Mit nur zwei Zählern Rückstand auf Rang zwei empfangen die Autobahner am Sonntag den Kissinger SC. „Wir sind hochmotiviert. Bekommen wir unser Offensivspiel wieder auf den Platz, entscheidet unsere Chancenverwertung das Spiel“, ist sich Drechsler sicher.

TSV Diedorf – SV Schwabegg. Zu Gast bei Ligaprimus Langerringen musste der TSV Diedorf zuletzt eine deutliche Niederlage hinnehmen (3:1). „Gerade im ersten Durchgang haben wir in Langerringen zu wenig Kampf und Laufbereitschaft gezeigt, auch wenn wir in der zweiten Hälfte den Schalter nochmal umlegen konnten“, resümiert Diedorfs Spielertrainer Florian Sandner. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Schwabegg will sein Team zu alter Stärke zurückfinden. „Am Sonntag gilt es einfach mal wieder von der ersten bis zur letzten Minute zu brennen, dann sind wir ganz schwer zu besiegen“, betont Sandner.

SpVgg Westheim – SpVgg Langerringen. Die SpVgg Westheim musste sich auch zu Gast beim SV Mering II geschlagen geben (2:0) und bleibt mit fünf Punkten aus 15 Partien das Schlusslicht der Tabelle. Um am kommenden Sonntag auf dem heimischen Kobel gegen Ligaprimus Langerringen bestehen und punkten zu können, brauchen die Westheimer einen Sahnetag. „Die Hoffnung ist da, weil wir bis jetzt gegen starke Gegner immer besser ausgesehen haben, als gegen die schwächeren Mannschaften“, zeigt sich Westheims Spielertrainer Thomas Hanselka zuverisichtlich.

TSV Welden – SpVgg Auerbach-Streitheim. Der TSV Welden konnte mit einem deutlichen 3:0-Erfolg beim Tabellenzweiten aus Merching für eine Überraschung sorgen. „Disziplin und Wille sind aktuell unsere Matchwinner. Alles in allem eine richtig tolle Mannschaftsleistung“, lobt Weldens Coach Jürgen Völk sein Team. Auch für die bevorstehende Partie auf dem heimischen Theklaberg gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim zeigt er sich zuversichtlich: „Wir wissen, was wir können und im Moment setzen wir unsere Stärken optimal ein“, sagt Völk. Die Gäste aus Auerbach-Streitheim wissen um die Bedeutung der bevorstehenden Begegnung. „Jeder Zähler, den wir bis zur Winterpause noch holen können, ist für uns wertvoll. Natürlich fahren wir nach Welden, um zu punkten“, betont Auerbach-Streitheims Trainer Lubos Cerny.

SV Ottmarshausen – TSV Merching. Der SV Ottmarshausen musste am vergangenen Sonntag zu Gast beim Kissinger SC eine deutliche 6:0-Pleite hinnehmen. „Bei Kissing ist alles gelungen und bei uns gar nichts, das war ein gebrauchter Tag“, hadert SV-Coach Oliver Haberkorn. In der bevorstehenden Partie gegen den Tabellenzweiten aus Merching will seine Mannschaft eine Reaktion zeigen. „Wir wollen beim letzten Heimspiel dieses Jahres alles reinlegen und versuchen mindestens einen Punkt bei uns zu lassen“, sagt Haberkorn.

Kreisliga West: Altenmünster reist zum Mittelfeld-Duell

FC Lauingen - SC Altenmünster. Etwas durcheinander geraten ist in dieser Saison der Spielplan in der Kreisliga West. Nachdem die Mannschaften am vergangenen Wochenende bereits in die Rückrunde starteten, stehen am kommenden Sonntag nochmals sieben Vorrunden-Paarungen an. Dabei muss der SC Altenmünster um 14 Uhr beim FC Lauingen ran. Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Zähler. Lauingen hat19 Punkte und ist Zehnter, Altenmünster steht mit 21 Punkten auf Rang acht. Im günstigsten Fall könnten die Zusamtaler mit einem Auswärtssieg auf Rang vier vorrücken. Für die Gäste, die zuletzt bei zwei Siegen in Folge insgesamt acht Tore erzielten, ist es bereits das letzte Spiel in diesem Jahr. (her)

Kreisliga Nord: SV Ehingen/Ortlfingen spielt gegen den Trend

TSV Oettingen - SV Ehingen/Ortlfingen. Der Kreisliga-Aufsteiger tritt am Sonntag beim TSV Oettingen an und spielt gegen den eigenen Formtrend. Die vergangenen drei Ligaspiele verlor man allesamt und steht als Tabellenelfter nur zwei Punkte und Plätze vor den direkten Abstiegsrängen. Oettingen steht auf dem achten Rang. (pibo)