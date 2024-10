Zusmarshausen will oben anklopfen

In der Kreisliga Augsburg steht der vorletzte Spieltag der Hinrunde auf dem Programm. Der SV Ottmarshausen tritt am Samstag zu Gast beim SV Hammerschmiede an (15 Uhr), bevor sich der TSV Welden gegen den TSV Persee über dem Strich halten will (So, 15 Uhr). Unter dem Strich kämpfen am Sonntag die Spielvereinigungen aus Auerbach-Streitheim (beim TSV Diedorf) und Westheim (gegen TSV Merching) um jeden Punkt (15 Uhr), während der TSV Zusmarshausen mit einem Heimsieg gegen den FC Kleinaitingen auf Tuchfühlung mit Rang zwei gehen will.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streitheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ottmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis