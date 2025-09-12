Landkreis-Derby ohne Druck: Aystetten fühlt sich in Außenseiterrolle wohl

Obwohl der SV Cosmos Aystetten und der TSV Schwabmünchen in der Fußball-Landesliga Südwest 13 Plätze auseinander liegen, freut sich Thomas Hanselka auf das Landkreisderby beim Spitzenreiter, das am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen wird. „Ein überragender Platz, eine überragende Mannschaft, die Fußball spielen will - es gibt kein besseres Spiel für uns“, sagt der Aystetter Trainer. Dass die Rollen dabei klar verteilt sind, ist ihm klar. „Egal, gegen wen Schwabmünchen spielt, der Gegner des souveränen Tabellenführers ist immer Außenseiter“, fühlt er sich in dieser Rolle durchaus wohl.

Immerhin: Der SV Cosmos Aystetten ist seit zwei Spielen ungeschlagen. Beim FC Kempten und gegen den FC Stätzling gab es jeweils ein 1:1. „Ich habe die Schnauze voll von Unentschieden“, lacht Thomas Hanselka, wohl wissend, dass ein Remis beim unangefochtenen Liga-Primus, in dessen Reihen viel Bayernliga-Erfahrung steckt, als Erfolg einzustufen wäre: „Das würde ich blanko unterschreiben.“ Chancenlos sieht er seine Truppe jedoch nicht. „Wir müssen den Gegner bekämpfen, viel laufen und arbeiten und von unserem Tor abhalten. Je länger uns das gelingt, desto eher könnte es mit einem Punktgewinn klappen“, lautet der Matchplan. Hanselka ist sich auch der Gefahr bewusst, dass der Spitzenreiter durch einen frühen Treffer in Schwung kommen könnte und den SV Cosmos überrollen könnte. Sagenhafte 30 Treffer haben die Schwabmünchner in den ersten zehn Spielen erzielt. Dreimal soviel, wie der SV Cosmos, der mit Kevin Makowski allerdings den erfolgreichsten Torschützen stellt (7 Treffer). Beim Tabellenführer teilen sich neben Maik Uhde (6) und Simon Ammann (4) neun weitere Spieler die Ausbeute, während bei den Cosmonauten lediglich drei weitere Namen in der Torschützenliste auftauchen.

Torhüter Niklas Frank war zuletzt ein starker Rückhalt beim SV Cosmos Aystetten. Jetzt geht er beruflich nach Prag. Foto: Oliver Reiser

Wechsel auf dem Posten zwischen den Pfosten

Mit Dejan Durasinovic fehlt einer davon. Der Neuzugang plagt sich noch immer mit einer Bänderdehnung herum. Auch Dejan Mijailovic wird erst kommende Woche wieder ins Training einsteigen. Ebenso wie Torhüter Christian Mrozek. Nachdem sich der 24-Jährige beim Aufwärmen vor dem ersten Punktspiel einen Finger gebrochen hatte, musste kurzfristig Niklas Frank ins Tor. Mit einer Rettungstat in letzter Sekunde hielt er zuletzt das 1:1 gegen den FC Stätzling fest. Nun verabschiedet er sich für geraume Zeit beruflich nach Prag. So wird in Schwabmünchen Arthur Mayer seine Saisonpremiere feiern. „Arthur kann man immer bringen. Er ist der Fels in der Brandung“, schätzt Thomas Hanselka vor allem die Ruhe des 25-jährigen Schlussmanns.

Warn-App hat nur am Handy angeschlagen

Auch wenn am Donnerstag die Warn-App auf seinem Handy angeschlagen hat, bange um seine Truppe ist Thomas Hanselka noch lange nicht: „Ich weiß, was die Mannschaft kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie es auch weiß. Wir werden unsere Punkte schon noch holen, nachdem wir jetzt so langsam wieder komplett sind.“ Die frustrierende Urlaubszeit habe schon genervt, noch mehr aber die Tatsache, „dass wir so viel hergeschenkt haben.“ Damit soll in Schwabmünchen Schluss sein.