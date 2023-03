Matchwinner mit einem Fünferpack

Plus Ein Neuzugang des TSV Gersthofen entscheidet Spiel der A-Klasse Nordwest im Alleingang.

Fünf Treffer in einem Spiel - dieses Kunststück gelang Filip Harambasic beim 5:0-Sieg seines TSV Gersthofen II gegen den TSV Leitershofen III in der Fußball-A-Klasse-Nordwest. Derweil kam der SC Biberbach ebenso zu einem 1:0-Erfolg in Zusmarshausen wie der SV Erlingen in Horgau.

TSV Zusmarshausen II - SC Biberbach 0:1 (0:1). Knapp aber nicht unverdient entführte der SCB drei Punkte von der Autobahn. Im ersten Durchgang wirkten die Gäste wacher und Sebastian Sinninger verlängerte einen Freistoß per Kopf ins Netz zur umjubelten Führung (21.). Die Heimelf war danach zwar aktiver, verpassten es aber, sich für den Aufwand zu belohnen. – Zuschauer: 50. (nff)

TSV Gersthofen II - TSV Leitershofen III 5:0 (1:0). Selten war ein „Mann des Spiels“ so deutlich zu benennen. Filip Harambasic war es, der die Partie praktisch im Alleingang entschied und alle fünf Treffer zum hochverdienten 5:0-Erfolg des TSV Gersthofen II erzielte. – Zuschauer: 20. (AL)

SV Achsheim - SV Wörleschwang 1:3 (0:0). Aus der Revanche für die Hinspielpleite wurde nichts. Die Achsheimer Defensive stand lange gut, bis in der 52. Valentin Scherer 0:1 für die Gäste traf. David Wörle besorgte zehn Minuten später das 0:2, ehe Tom Günther mit dem 0:3 für die Entscheidung sorgte. Fünf Minuten vor Spielende gelang Simon Haunstetter immerhin noch der Ehrentreffer. (hap)

Horgau II - SV Erlingen 0:1 (0:0). Eigentlich hätte das Spiel keinen Sieger verdient. Lange Zeit sah es auch nach einem Unentschieden aus. Doch nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld schalteten die Gäste schnell um und Fabian Wolf erzielte das Tor des Tages. - Zuschauer: 30 (tög).

CSC Batzenhofen - SV Bonstetten 1:2 (1:0). Thomas Förg brachte den CSC in Durchgang eins in Führung. Nach dem Seitenwechsel bot sich die Chance auf das 2:0 - ein Foulelfmeter wurde jedoch vergeben. Danach drehte der SV Bonstetten die Partie und nahm alle drei Punkte mit. – Zuschauer: 50. (AL)

SV Adelsried - TSV Herbertshofen 0:3 (0:0). War Durchgang eins noch ausgeglichen, so schalteten die Gäste aus Herbertshofen in den zweiten 45 Minuten einen Gang höher und siegten schließlich verdient durch Treffer von Florian Sentpaul (48.), Nico Paiella (58.) sowie Lukas Barisic mit 3:0 in Adelsried. – Zuschauer: 50. (AL)